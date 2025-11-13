Video: Dominicano Emmanuel Clase quedó en libertad tras pagar $600,000 dólares de fianza

El lanzador estrella de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase, se declaró “no culpable” el jueves de los cargos de haber aceptado sobornos para ayudar a apostadores a ganar apuestas sobre sus lanzamientos.

El dominicano de 27 años fue liberado bajo fianza de $600,000 dólares tras su comparecencia ante el tribunal federal de Brooklyn.

Emmanuel Clase también entregó su pasaporte y se le ordenó limitar sus viajes a Nueva York y Ohio, abstenerse de apostar y someterse a monitoreo por GPS.

Fue arrestado en el Aeropuerto John F. Kennedy

El tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana fue arrestado y puesto bajo custodia el jueves por la mañana en el Aeropuerto John F. Kennedy tras llegar en un vuelo procedente de su natal República Dominicana, según la fiscalía federal.

Clase, vestido con un blazer oscuro y jeans, no habló en la corte, salvo para responder a las preguntas del juez con un simple “sí” o “no” a través de un intérprete de español. No hizo declaraciones a la prensa tras la audiencia.

La fiscalía afirma que Clase, a menudo, realizaba pitcheos trucados en el primer lanzamiento de cada turno al bat, asegurándose de que la bola picara en la tierra y quedara muy afuera de la zona de strike para garantizar que el árbitro la cantara como bola en lugar de strike.

Durante un juego de abril contra los Boston Red Sox, Clase incluso habló por teléfono con uno de los apostadores justo antes de subir al montículo, según la fiscalía. Minutos después, el apostador y sus socios ganaron $11,000 dólares apostando a que Clase lanzaría un determinado pitcheo a menos de 97-95 mph.

Clase reclutó Luis Ortiz

La fiscalía afirma que Clase reclutó a Ortiz para que se uniera a la trama a principios de este año y que, en ocasiones, proporcionaba dinero a los apostadores para financiar las apuestas.

El abogado de Clase, Michael Ferrara, hizo notar el jueves en el tribunal que el líder de salvamentos de todos los tiempos de los Guardians regresó voluntariamente a Estados Unidos para responder a los cargos en lugar de obligar a la fiscalía a solicitar la extradición.

“Sus acciones hablan por sí solas. No existe riesgo de fuga”, declaró Ferrara, mientras el juez consideraba las condiciones de la libertad de Clase. “Tiene la intención de quedarse hasta el final”.

En una declaración anterior, Ferrara afirmó que Clase sostiene su inocencia.

