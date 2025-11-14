Bill Cosby recibió $28 millones de dólares por su casa en Nueva York

Hace un mes se informó que Bill Cosby había logrado deshacerse de una de sus dos casas en Nueva York. Aunque se dijo que había encontrado un comprador, no se especificó el precio con el que se había cerrado la venta.

Ahora, ‘Realtor.com’ ha revelado que el excomediante recibió $28 millones de dólares, una cifra que está solo un poco por debajo de los $29 millones de dólares que esperaba recibir cuando la casa entró al mercado de bienes raíces en septiembre de este año.

Cosby no solo logró vender la propiedad en poco tiempo, sino que se anotó una importante ganancia, pues él pagó $6.3 millones de dólares por el sitio en 1990. Aunque se tiene que tomar en cuenta la inflación en estos 35 años, se puede decir que salió ganando.

Por los momentos se desconoce la identidad del comprador, pero sí se ha dicho que la venta se cerró durante la primera semana de noviembre.

Cosby decidió poner en venta sus dos propiedades en Nueva York luego de que fuera amenazado de ser embargado por la deuda que tiene. Su otra propiedad en venta está disponible desde abril de este año, pero por alguna razón no ha recibido ofertas, aunque su precio está muy por debajo de la que logró vender.

Lo que sí es cierto es que la casa que aún está disponible es la que está más comprometida, pues en 2025 CitiMortgage demandó al comediante ante la Corte Suprema de Manhattan. Alegan que debe $3.7 millones de dólares más intereses y comisiones por la propiedad.

La residencia recién vendida sirvió para Cosby como su hogar durante años. Durante ese tiempo pudo disfrutar de 13,000 pies cuadrados distribuidos en siete plantas con seis dormitorios, nueve baños completos, tres medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Hay que recordar que en 2018, un juez lo calificó a Cosby como “depredador sexual violento” y fue condenado a 10 años de cárcel. Pese a la condena, Cosby fue liberado en junio de 2021 y el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó volver a revisar su caso.

