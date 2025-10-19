Bill Cosby logró vender una de sus casas en Nueva York

Finalmente, la lujosa casa en la que Bill Cosby vivió durante años en Upper East Side, Nueva York, ha cambiado de dueño. Esta información ha sido compartida por ‘Realtor.com’, aunque aún se desconoce la identidad del comprador y cuál fue la cifra exacta que pagó.

Esta propiedad entró al mercado de bienes raíces hace un mes, justo después de que Cosby fuera amenazado con ser embargado. La propiedad entró al mercado por $29 millones de dólares, pero aún no se puede confirmar que esta haya sido la cifra por la que se cerró el trato.

En el listado, disponible en la página web de The Corcoran Group, la residencia está marcada como “En Contrato”. En esa misma página web se pueden ver detalles del sitio.

Con la venta de esta propiedad, Cosby evitaría que la vivienda fuera subastada tras el reclamo de First Foundation Bank, quienes que lo acusan de no pagar dos préstamos por un total de $17.5 millones de dólares. El banco alega que el actor dejó de realizar los pagos en junio de 2024 y acumula más de $300,000 dólares en impuestos impagados.

Se tiene que recordar que el excomediante compró esta casa en 1990 por $6.3 millones de dólares, y esta fue la primera vez que la propiedad estuvo disponible en más de tres décadas. La propiedad es conocida como ‘Luyster Mansion’ y su construcción data de 1899, bajo el diseño del arquitecto John Duncan.

El nuevo propietario ahora tendrá en su poder una casa de 13,000 pies cuadrados distribuidos en siete plantas con seis dormitorios, nueve baños completos, tres medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre su interior, se dice que la residencia combina elementos del estilo neoclásico francés con materiales de alta calidad, como mármol de Carrara y suelos de caoba.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad también incluye una terraza de 500 pies cuadrados que ofrece privilegiadas vistas y comodidades para disfrutar al aire libre.

Esta no fue la única propiedad que tuvo que poner en venta, pues una segunda mansión en Nueva York también corre riesgo de embargo. Esa segunda casa entró al mercado primero por $7 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Piden $23 millones de dólares por casa de Ellen Barkin en Nueva York

• Dj Zedd pide $5.5 millones de dólares por su casa en Hollywood Hills

• Antiguo apartamento de Mick Jagger se vendió por $7.3 millones de dólares