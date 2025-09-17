Bill Cosby pone en venta otra de sus propiedades en Nueva York

Aunque hace cuatro años Bill Cosby fue absuelto por la Corte Suprema de Pensilvania, el exreferente de la comedia estadounidense sigue alejado del ojo público. Cosby fue denunciado por más de 60 mujeres por conducta sexual inapropiada, agresión o abuso.

Ahora, Cosby espera deshacerse de dos de sus casas en Nueva York y salvarlas de que sean embargadas. La primera propiedad entró al mercado en abril de este año por $7 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que se rebajara a $6.75 millones de dólares. Por esta propiedad, CitiMortgage demandó a Cosby ante la Corte Suprema de Manhattan alegando que el comediante debe $3.7 millones de dólares más intereses y comisiones.

La segunda residencia, que también corre riesgo de embargo, acaba de entrar al mercado por $29 millones de dólares. Esta casa adosada está ubicada específicamente en East 71st Street.

Según registros, compró la propiedad en 1990 por $6.3 millones de dólares y los que están exigiendo el pago de una deuda por incumplimiento de pago de hipoteca es First Foundation.

El grupo financiero alega que los Cosby dejaron de pagar la mensualidad durante el verano del año pasado, y que no han obtenido respuesta, aunque en noviembre del año pasado se les envió una notificación de incumplimiento.

Actualmente, la intención de Cosby debe ser vender la propiedad para así cubrir la deuda y quedarse con algo de ganancia. Aunque ‘Realtor.com’ resalta que esta es la propiedad que usan como residencia principal él y su esposa Camille.

En el listado, disponible en la página web de The Corcoran Group, se resalta que la casa adosada está “inspirada en la arquitectura tardía de la Edad Dorada y terminada en 1899 por el célebre diseñador John Duncan. Construida para una belleza duradera en piedra caliza tallada a mano y coronada con altísimas mansardas de cobre de dos pisos”.

La casa tiene una extensión de 13,000 pies cuadrados distribuidos en siete plantas con seis dormitorios, nueve baños completos, tres medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La joya de la corona, es una terraza de 500 pies cuadrados en la última planta que ofrece privilegiadas vistas de la ciudad. Ofrece áreas verdes y espacio suficiente para compartir con familiares o amigos al aire libre.

