Cómo escanear documentos en WhatsApp y enviarlos directamente en PDF

Una de las funciones más útiles que conserva WhatsApp, cuando se trata de adjuntar y enviar documentos, es la posibilidad de escanearlos directamente en formato PDF. Esta modalidad te permite agilizar algún trámite, sin la necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Cabe aclarar que la función está disponible en versiones recientes tanto de Android como de iOS, por lo que te conviene mantener la app actualizada para acceder a todas sus novedades.

El escáner integrado de WhatsApp facilita convertir contratos, facturas, fotos o cualquier hoja impresa en un archivo digital sin pasos complicados. Te explicamos paso a paso cómo hacerlo.

Así puedes escanear documentos en WhatsApp

Todo ocurre dentro de la misma conversación donde se desea enviar el documento. Además, te reiteramos que no necesitas instalar herramientas adicionales: la app se encarga de enfocar, capturar, mejorar la imagen y generar el PDF final.

Entra en WhatsApp y abre la conversación

Lo primero es acceder a WhatsApp y seleccionar el chat en el que se enviará el documento. Esto puede ser un contacto, un grupo o incluso una conversación con uno mismo para guardar archivos.

Seleccionar “Enviar documento”

Dentro del chat, toca el ícono de clip o de adjuntar archivo. Entre las opciones disponibles, elige “Documento”. Al hacerlo, WhatsApp entiende que enviarás un archivo de texto o una imagen escaneada, no una foto común de la galería.

Activar la opción “Escanear documento”

En el menú que aparece después, desplázate hasta el final y selecciona “Escanear documento”. La cámara se activará en modo escáner, permitiendo capturar la hoja con un encuadre adecuado.

Puedes optar por el modo automático, que toma la captura cuando el dispositivo detecta estabilidad, o el modo manual, donde tú decides el momento exacto para fotografiar el documento.

Luego de la captura, podrás ajustar los bordes, rotar la imagen o aplicar filtros de contraste para mejorar la lectura y asegurarte de que cada detalle quede claro. Cuando estés conforme, pulsa “OK” para continuar.

Enviar el archivo en formato PDF

Antes de confirmar, tienes la posibilidad de añadir un comentario para contextualizar el archivo. Finalmente, presiona “Enviar”.

El documento llegará al destinatario convertido directamente en un archivo PDF, listo para guardarse, imprimirse o abrirse en cualquier dispositivo compatible.