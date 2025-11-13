WhatsApp lanza herramienta para ver todos tus archivos en una sola ventana

WhatsApp ha comenzado el despliegue de una nueva función llamada Media Hub, que permite visualizar fotos, videos, documentos y enlaces compartidos desde todos los chats en un solo panel, sin necesidad de abrir cada conversación por separado.

De acuerdo con Digital Trends, la herramienta ya aparece en la versión Web y para Mac, e incluye una barra de búsqueda que facilita filtrar archivos por remitente, fecha o tipo de contenido. Por ahora, la actualización se encuentra en fase de prueba y solo está disponible para un número limitado de usuarios.

¿Qué ofrece el Media Hub?

Según Gadgets 360, el panel del Media Hub cuenta con secciones organizadas para medios, enlaces y documentos, y permite ordenar los elementos por fecha o tamaño. También se prevé que ofrezca funciones para eliminar o reenviar varios archivos a la vez, lo que simplifica la gestión del contenido compartido.

WhatsApp trabaja constantemente para mejorar sus funciones. Crédito: Shutterstock

Esta función busca resolver una de las quejas más comunes entre los usuarios: tener que desplazarse por múltiples chats para encontrar una foto, video o archivo específico. Con Media Hub, el proceso se vuelve mucho más rápido y ordenado. Digital Trends destacó que la novedad elimina la necesidad de abrir conversación por conversación para ubicar archivos antiguos o importantes.

¿Dónde y cuándo estará disponible?

WhatsApp informó que la herramienta se encuentra en un “roll-out limitado”, es decir, disponible solo para algunos usuarios en las versiones de escritorio y Web mientras se evalúa su rendimiento antes del lanzamiento global.

De acuerdo con Business Standard los usuarios de Android e iOS todavía no tienen acceso a la función, y la compañía no ha confirmado una fecha oficial para su llegada a los dispositivos móviles.

Los especialistas en tecnología apuntan que este tipo de pruebas controladas permite detectar posibles errores de gestión de archivos y optimizar el desempeño antes de expandirla al resto de plataformas.

¿Por qué es importante esta herramienta?

Para quienes gestionan grupos, equipos de trabajo o comparten contenido con frecuencia, Media Hub representa una mejora notable en productividad y organización. Desde una sola ventana, los usuarios pueden ubicar archivos grandes o antiguos y filtrar fácilmente por nombre del remitente o tipo de documento.

De acuerdo con Gadgets 360, concentrar todos los archivos en un solo panel “reduce el ruido” en la interfaz de WhatsApp y eleva la usabilidad de su versión Web, acercándola a plataformas profesionales de gestión de contenido.

Continúa leyendo:

WhatsApp trabaja en una herramienta para intercambiar mensajes con otras apps

Esta es la nueva herramienta de WhatsApp que te permite liberar espacio sin eliminar chats por completo

WhatsApp llega al Apple Watch; así lo puedes usar





