Con gol y asistencia de Messi, Argentina derrotó 2-0 a Angola en amistoso

Argentina terminó el año con un triunfo cómodo y sin sobresaltos. La Albiceleste venció 2-0 a Angola en Luanda, en un amistoso marcado por el clima festivo local y por el protagonismo de Lionel Messi y Lautaro Martínez, autores de los dos goles en el Estadio 11 de Novembro.

El equipo de Lionel Scaloni optó finalmente por iniciar con buena parte de sus titulares, pese a que el plan original era dar rodaje a futbolistas con menos minutos de cara al Mundial del próximo año. El partido formó parte de los actos por el 50° aniversario de la independencia de Angola, motivo por el cual las entradas se vendieron a precios simbólicos de entre 1 y 2 dólares, lo que permitió que el estadio luciera repleto.

Dentro del campo, Angola mostró orden y una propuesta física intensa. La primera llegada clara fue del local, con un remate tras un tiro de esquina que obligó a una gran intervención de Gerónimo Rulli, quien ocupó el arco ante la ausencia de Emiliano “Dibu” Martínez.

A partir de allí, Argentina comenzó a asentarse. Messi estuvo cerca de abrir el marcador luego de una recuperación alta de Thiago Almada y una buena pared con Lautaro Martínez, pero el arquero Hugo Marques respondió con una atajada sobresaliente.

Cuando parecía que la primera parte terminaría sin goles, Argentina aceleró y encontró premio. A los 43 minutos, Giovani Lo Celso habilitó a Messi, quien filtró un pase perfecto a Lautaro Martínez. El delantero del Inter ganó la posición con una diagonal limpia y definió de caño para el 1-0.

Para el complemento, Scaloni mantuvo los mismos once pero utilizó el desarrollo del juego para hacer pruebas y sumar minutos de evaluación. Angola siguió buscando de media distancia y generó alguna preocupación aislada, pero Rulli respondió en todas y firmó una actuación sólida.

Ya sobre el final, llegó el tanto que el estadio esperaba. Messi encaró hacia el área y fue derribado, pero la pelota quedó suelta para Lautaro, quien le devolvió gentileza con una asistencia. El capitán controló, se acomodó y definió con tranquilidad para el 2-0 a los 82 minutos, en una acción que dejó la duda de una posible posición adelantada.

La Albiceleste volverá a la acción en la Fecha FIFA de marzo, donde podría disputar la Finalissima ante España, según lo que termine definiendo UEFA y Conmebol. Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cada vez más cerca, Scaloni continúa afinando detalles y evaluando alternativas para la última etapa del proceso.

Sigue leyendo:

–Más de 100 jugadores fueron suspendidos en el fútbol de Turquía por escándalo de apuestas

–Ex técnico de Chivas Xabier Azkargorta falleció en Bolivia a los 72 años

–La MLS cambia su calendario: Se ajustará al de las principales ligas del mundo en 2027