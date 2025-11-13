Más de 100 jugadores fueron suspendidos en el fútbol de Turquía por escándalo de apuestas

La Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció la suspensión temporal de 102 jugadores de clubes de primera y segunda división, en medio de un escándalo de apuestas deportivas que no deja de ampliarse.

De acuerdo con el comunicado oficial, 25 futbolistas de la Superliga y 77 de la segunda categoría fueron sancionados con castigos que van desde 45 días hasta un año, mientras continúa la investigación que ya ha arrastrado a más de 1,000 jugadores ante el Comité Disciplinario de Fútbol Profesional.

Entre los sancionados destaca Eren Elmali, defensa del Galatasaray y de la selección de Turquía, quien recibió una suspensión de 45 días. Elmali admitió esta semana en Instagram que había apostado en un partido hace aproximadamente cinco años, antes de su llegada al Galatasaray.

La magnitud del escándalo llevó a la TFF a suspender durante dos semanas las competiciones de tercera y cuarta división, mientras que la Superliga (actualmente liderada por el vigente campeón, Galatasaray) y la segunda división seguirán en marcha.

El presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, aseguró que no habrá concesiones en la lucha contra la corrupción. “Asumimos el cargo hace 16 meses con la promesa de elevar el fútbol turco al nivel que se merece”, afirmó. “No retrocederemos en nuestro empeño de proteger el fútbol turco del escándalo, la decadencia y las relaciones corruptas”.

La TFF adelantó que la investigación continuará en las próximas semanas y que no se descartan nuevas sanciones conforme avancen las pesquisas.

Sigue leyendo:

–Federación de Fútbol de Turquía expulsó a 45 delegados tras escándalo de apuestas deportivas

–FIFA cambia la fecha de la Finalissima entre Argentina y España

–Crisis arbitral en Turquía: Al menos 371 jueces tienen cuentas de apuestas, según la federación