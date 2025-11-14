“Death by Lightning”: La nueva serie de Netflix que narra la trágica historia del presidente James Garfield  

A pocos días de su llegada al catálogo, “Death by Lightning” ya se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix a nivel mundial. De acuerdo con el Top 10 global de la plataforma, ya ocupa el quinto lugar internacional y el tercero en Estados Unidos, consolidándose como uno de los estrenos históricos más comentados del momento.

La producción revive el asesinato del presidente estadounidense James A. Garfield y el turbulento escenario político que rodeó su muerte en 1881.

La historia real detrás de la serie

La serie aborda el ataque al presidente James A. Garfield el 2 de julio de 1881 por Charles J. Guiteau, quien le disparó dos veces en una estación de tren en Washington D.C.

Aunque Garfield sobrevivió inicialmente, su estado se deterioró por infecciones derivadas de los tratamientos médicos de la época, que incluyeron manipulaciones sin asepsia y procedimientos imprecisos.

Murió el 19 de septiembre de ese mismo año, dejando al país sumido en una profunda inestabilidad política. La serie se basa en Destiny of the Republic, el libro de Candice Millard que documenta cómo la medicina del siglo XIX, más que los disparos, terminó siendo un factor determinante en la muerte del presidente.

Un elenco de lujo para retratar un episodio decisivo

Netflix reunió a un reparto de primer nivel para dramatizar este capítulo histórico. Michael Shannon interpreta al presidente James Garfield, aportando la intensidad dramática que caracteriza su carrera, mientras que Matthew Macfadyen encarna a Charles J. Guiteau, el hombre que cometió el atentado.

El reparto incluye también a Betty Gilpin como Lucretia Garfield y a un elenco secundario que da vida a figuras políticas, médicos y miembros del gabinete presidencial. La serie fue dirigida por Matt Ross, quien apostó por una narrativa sobria y un detallado trabajo de ambientación histórica.

Una aproximación política y humana a un asesinato que marcó al país

“Death by Lightning” no solo reconstruye el atentado, sino el clima político que lo rodeó: las tensiones entre facciones republicanas, la lucha por los cargos públicos, la presión del patronazgo y la figura enigmática de Guiteau, cuyas motivaciones mezclaban delirio, frustración y ambición.

La serie muestra además cómo la muerte de Garfield impulsó reformas profundas, incluido un mayor cuestionamiento al sistema de nombramientos políticos y la urgencia de mejorar los estándares médicos en Estados Unidos. Es un retrato que combina dramatización con investigación histórica para mostrar la fragilidad institucional del país en el siglo XIX.

