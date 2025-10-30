Aseguran que Netflix planea estreno en cines de la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

En agosto de año comenzó el rodaje de ‘The Adventures of Cliff Booth’, la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’. Ahora, hay rumores de los planes que tiene Netflix para el estreno de la película que es protagonizada por Brad Pitt.

Según ‘Variety’, Netflix y AMC Theatres, la cadena de cines más importante del mundo, están en conversaciones y están a punto de llegar a un acuerdo. Desde que Netflix comenzó a producir películas ha surgido un conflicto entre el tiempo que esas películas puedes estar en cines antes de que estrene en la plataforma streaming.

Netflix querría que sus producciones duren más tiempo en las carteleras de cine y que se haga mayor promoción a los estrenos, creen que esto es positivo para ellos económicamente y como estrategia de promoción.

Se cree que la plataforma está planificando un gran estreno para ‘The Adventures of Cliff Booth’, pues a esta secuela de la película de Quentin Tarantino le han invertido $200 millones de dólares.

En esta película, Pitt volverá a interpretar a Cliff Booth, el personaje que lo llevó a ganar su primer premio Oscar como Mejor Actor de Reparto. La dirección no estará a cargo de Tarantino, en su lugar estará David Fincher, quien ha sido nominado tres veces al Oscar como Mejor Director.

El guion de ‘The Adventures of Cliff Booth’ sí fue hecho por Tarantino, aunque por los momentos no se tiene una sinopsis oficial que permita saber de qué tratará la secuela.

