Dramático hallazgo: cuerpos de anciana e hijo descompuestos en apartamento en Nueva York

Una mujer de 80 años y su hijo de 52 fueron hallados en estado de descomposición en un apartamento en Brooklyn (NYC) luego de reportes de mal olor.

Según la Policía de Nueva York, los vecinos comentaron que no los habían visto desde hacía tiempo. Ninguno de los dos presentaba heridas visibles. No se sospecha de ningún delito, pero la oficina forense de la ciudad (OCME) tiempo pendiente determinar la causa y momento de los decesos.

Los vecinos del edificio, ubicado en Jay St. cerca deTillary St., llamaron a la policía poco antes de la 1 p.m. del miércoles para pedirles que acudieran tras percibir un olor fétido desde el interior. Al llegar, los agentes encontraron a la mujer y a su hijo sin vida en el interior. Sus nombres no se dieron a conocer de inmediato mientras NYPD localiza a otros familiares, acotó Daily News.

Aparentemente, la madre falleció primero. Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, según una fuente policial.

“Nos enteramos de su muerte porque mi hijo fue al portero y le dijo: ‘El olor es insoportable’”, declaró a ABC News Mireyda Reyes, vecina de la víctima.

El hijo de la mujer vivía en otro complejo de apartamentos y, según fuentes, pagaba puntualmente ambas rentas, pero no se le había visto desde septiembre. Reyes agregó que ella tampoco había visto a su vecina en 10 años. “Lo único que sé es que su hijo… él era el único que la cuidaba, pero no me dejaba entrar a verla”, afirmó.

En un caso similar, en abril durante al menos dos semanas una niña de 4 años convivió con los cadáveres de su madre y su hermano en un apartamento en El Bronx (NYC). Durante ese tiempo la policía y Administración de Servicios para Niños (ACS) estuvieron allí, pero se marcharon cuando nadie abrió la puerta, según los vecinos.

En marzo una mujer de 33 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida en avanzado estado de descomposición en un apartamento en Brooklyn (NYC). En agosto de 2024 una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en descomposición dentro de un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la ACS.

En julio de 2023 dos cadáveres masculinos en avanzado estado de descomposición fueron hallados ayer dentro de un apartamento en Brooklyn (NYC). Tenían 77 y 68 años. En mayo de ese año, también en ese condado un hombre y su madre fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en su apartamento.

En octubre de 2022 un hombre murió dentro de su apartamento en Harlem y el cadáver pasó varios días sin ser advertido, hasta que la sangre comenzó a gotear a su vecina del piso de abajo. En enero de ese año el esqueleto de un anciano de 84 años fue encontrado dentro de un apartamento donde aún vivía su esposa entre grandes cantidades de basura y excremento en Brooklyn (NYC). En marzo de 2021 una mujer de 75 años y su hijo autista fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en un edificio NYCHA en Queens.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda