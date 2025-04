Niña sobrevivió dos semanas con cadáver de su madre y hermano en Nueva York mientras hogar era visitado por autoridades

Por al menos dos semanas una niña de 4 años convivió con los cadáveres de su madre Lisa Cotton (38) y su hermano Nazir Millien (8) en un apartamento de El Bronx (NYC) y durante ese tiempo la policía y Administración de Servicios para Niños (ACS) estuvieron allí, pero se marcharon cuando nadie abrió la puerta, según los vecinos.

Cotton y su hijo llevaban muertos al menos dos semanas cuando sus familiares los encontraron a ellos y a la niña llamada Promise dentro de la casa el viernes, un día después de que representantes de la ACS estuvieron allí en la casa de la calle 231st East, afirmó la vecina Sabrina Coleson. “No hicieron nada”, afirmó al New York Post. “Estuvieron aquí tocando la puerta el día antes del chequeo de bienestar. Estaban aquí, pero no hicieron nada”.

Familiares preocupados finalmente fueron a ver a la familia el viernes y encontraron a Promise sola, hambrienta y en un estado lamentable en la cama de su madre, mientras los insectos se arrastraban sobre sus familiares muertos. Su abuelo, Hubert Cotton (71), dijo que la pequeña sobrevivió “alimentándose sola con chocolate”.

ACS no fue la única agencia municipal que dejó a Promise atrapada en condiciones infernales; los vecinos dijeron que la policía también acudió al apartamento el martes pasado, pero se fueron al no percibir el hedor reportado por otros.

Fuentes policiales afirmaron que la madre tenía antecedentes de comportamiento errático y un caso pendiente en la ACS por presunta negligencia infantil antes de ser encontrada muerta. Había sido arrestada en 2021 por abandono infantil después de que la policía la sorprendiera balanceando a su hija, que entonces era bebé, en un cochecito y prendiéndole fuego a una peluca, según informaron las fuentes.

La policía cree que Cotton, quien padecía asma, podría haber muerto de un paro cardíaco, mientras que su hijo, que nació prematuro y tenía una sonda de alimentación, podría haber muerto de hambre luego de que su madre no pudiera asistirlo. Sus cuerpos no presentaban lesiones aparentes y mientras se esperan las autopsias sus decesos no se consideran criminalmente sospechosos.

Un portavoz de la ACS se negó a hacer comentarios sobre el caso el domingo, salvo para decir que la agencia está “investigando esta tragedia con el Departamento de Policía de Nueva York”.

En un caso similar, el mes pasado una mujer de 33 años y su hijo de 7 fueron hallados sin vida en avanzado estado de descomposición en un apartamento en Brooklyn (NYC). En agosto una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en descomposición dentro de un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la Administración de Servicios para Niños (ACS).

