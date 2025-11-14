Edwin Díaz gana premio de “Relevista del Año” y revela que hay 50% de posibilidades de regresar con Mets en 2026

El cerrador puertorriqueño Edwin “Sugar” Díaz ganó su tercer galardón de “Relevista del Año” durante la ceremonia de 2025 de las Grandes Ligas.

El naguabeño, de 31 años, alzó su segundo Premio Trevor Hoffman, otorgado al mejor relevista de la Liga Nacional. Ganó su primero en en el Viejo Circuito en 2022 con los Mets.

En 2018, Díaz fue premiado con el Trofeo Mariano Rivera en la Liga Americana cuando militó con los Mariners de Seattle.

Díaz se unió a Josh Hader y Kenley Jansen como los únicos relevistas en ganar el Premio Trevor Hoffman más de una ocasión.

Hader y Díaz son los únicos en las Mayores con tres.

Díaz tuvo un deslumbrante 2025 con los Mets. Logró efectividad de 1.63 (récord de 6-3) con 28 rescates en 66.1 entradas, ponchando a 98 con un Whip de 0.98.

Edwin Díaz is the Trevor Hoffman NL Reliever of the Year for the 2nd time in his career! 🎺 pic.twitter.com/aCFLwgkQGi — MLB (@MLB) November 14, 2025

Ve la opción de regresar con los Mets

Díaz, quien se salió de su contrato a principios de este mes para convertirse nuevamente en agente libre, dijo el jueves en los Premios MLB presentados por MGM Rewards en Las Vegas que sus representantes han tenido conversaciones con los Mets sobre un nuevo contrato.

Sin embargo, el boricua situó sus probabilidades de regresar a Queens en “50-50”.

El mercado de Díaz ya empieza a tomar forma. Según un informe de Ken Rosenthal de The Athletic, los representantes de Díaz se reunieron con los Azulejos durante las Reuniones de los Gerentes Generales.

Toronto podría tener motivos para buscar una mejora, después de la temporada inconsistente de Jeff Hoffman en el 2025. Firmado por tres años y $33 millones de dólares, Hoffman registró efectividad de 4.37 y permitió 15 jonrones en 68 entradas por los Azulejos.

Seguir leyendo:

Video: Dominicano Emmanuel Clase quedó en libertad tras pagar $600,000 dólares de fianza

Brian Cashman revela interés de Yankees en lanzador japonés Tatsuya Imai

Mets pone el ojo en el dominicano Framber Valdez