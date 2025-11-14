Eric Adams viaja a Israel en sus últimas semanas como alcalde

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emprendió un viaje oficial a Israel que marcará uno de los últimos desplazamientos internacionales de su administración, en medio de críticas por su historial de viajes, cuestionamientos a su agenda de salida y la transición con el alcalde electo Zohran Mamdani.

Según CBS, esta es la primera visita de Adams a Israel desde 2023.

Su agenda incluye reuniones con funcionarios del gobierno israelí, líderes de desarrollo económico y miembros de la industria tecnológica. The Times of Israel detalló que el alcalde también visitará sitios religiosos y abordará “esfuerzos para combatir el antisemitismo” tanto en Nueva York como a nivel global.

The New York Post indicó por su parte que Adams partió este viernes y volverá a la ciudad el 18 de noviembre. La publicación destacó que el viaje ocurrió apenas días después de la victoria en las elecciones para alcalde de Mamdani, quien ha sido un duro crítico del gobierno israelí.

La transición se complica

Mientras Adams viaja, la transición se complica. ABC7 reportó que Adams y Mamdani aún no han tenido una reunión cara a cara y señaló que el equipo de transición solo se ha encontrado una vez. Según, el alcalde electo acusa a Adams de intentar bloquear partes de su agenda antes de dejar el cargo.

Mamdani denunció que la decisión de Adams de designar el Jardín de Elizabeth Street como parque urbano —tras haber acordado convertirlo en viviendas asequibles— hace casi imposible avanzar con su plan de expansión de vivienda para personas mayores.

“Las acciones del alcalde Adams han hecho prácticamente imposible llevar a cabo mi visión”, declaró Mamdani a ABC7.

El viaje a Israel se suma a una larga lista de desplazamientos internacionales por los cuales Adams ha sido criticado. Su reputación como el alcalde “más viajero” volvió a generar debate tras un reciente viaje oficial de cuatro días a Albania, revelado por NBC4.

El Ayuntamiento informó que ese viaje fue realizado por invitación del primer ministro Edi Rama y que parte de los gastos fueron cubiertos por los contribuyentes.

Ese viaje ocurrió además después de que Adams retirara su candidatura a la reelección, lo que reavivó señalamientos sobre prioridades y transparencia. También reforzó las críticas por el caso federal —ya desestimado— en el que lo acusaron de recibir beneficios de Turkish Airlines.

A su regreso de Israel, Adams podría sostener finalmente una reunión con Mamdani, informó ABC7. También está pendiente un encuentro con la comisionada de Policía Jessica Tisch, a quien el alcalde electo pidió permanecer en el cargo aunque ella aún no ha confirmado su decisión.

