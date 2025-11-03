Adams lanza campaña de ayuda alimentaria de emergencia ante suspensión de beneficios SNAP debido al cierre de gobierno

El alcalde saliente de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció una serie de iniciativas público-privadas para ayudar a cubrir el vacío que ha dejado por la suspensión en la asistencia alimentaria federal, mientras el cierre del gobierno se alarga a su segundo mes.

La iniciativa surge de un contexto donde más de 1.8 millones de neoyorquinos, entre ellos 540,000 niños y 540,000 adultos mayores, que han dejado de recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

De acuerdo con la alcaldía, la Gran Manzana suele recibir unos $420 millones de dólares mensuales en beneficios del SNAP. En contraste, la ciudad presupuestó $820 millones de dólares para todo el año fiscal destinados a servicios de alimentación, con otros $15 millones de dólares en inversiones de emergencia anunciadas el mes de octubre.

El alcalde afirmó que los esfuerzos locales no se acercarán un poco a reemplazar la financiación federal, pero hizo un llamado a las compañías, las organizaciones filantrópicas y los integrantes de la comunidad a ayudar a prevenir la situación de hambre.

“Aunque lamentablemente nunca podremos brindar tanto apoyo como nuestros socios federales, nuestras agencias de servicios sociales están listas para ayudar a los neoyorquinos necesitados, y hacemos un llamado a los líderes empresariales, socios filantrópicos, líderes religiosos y miembros de la comunidad para que se unan a nosotros en este esfuerzo”, señaló Adams en un comunicado.

Según la oficina del alcalde, las iniciativas estarán lideradas por el New York Community Trust, que canalizará las donaciones a organizaciones sin fines de lucro de toda la región, informó Gothamist.

Entre ellas están City Harvest, que rescata alimentos que de otra forma se desperdiciarían y los distribuye a los neoyorquinos, Food Bank for New York City, que se asocia con 800 grupos para entregar alimentos en los cinco distritos, y Roundtable: Allies for Food Access, una coalición de nueve enormes despensas de alimentos y comedores sociales.

Además, se encuentra el Met Council, que brinda comida kosher y halal. La organización indicó que recibirá $200,000 en donaciones privadas. David G. Greenfield, su director ejecutivo, señaló que ya ha experimentado un aumento del 15% en la demanda y prevé un aumento del 30% la siguiente semana.

“Estamos trabajando horas extras para asegurarnos de que la gente tenga los alimentos que necesita, especialmente algunos de los productos clave cuando pensamos en los alimentos que estamos distribuyendo”, manifestó.

Un representante del Banco de Alimentos de Nueva York señaló que el 87% de los bancos de alimentos que hicieron distribuciones este fin de semana registraron un incremento en la afluencia de personas. No obstante, más de la mitad tuvo que reducir la cantidad de alimentos disponibles por hogar para garantizar que todos los ciudadanos en la fila recibieran algo para comer, y casi una cuarta parte dijo que se les agotaron los alimentos, de acuerdo con la organización.

En este sentido, la alcaldía informó que la Gran Manzana está gestionando una lista de recursos para los beneficiarios del programa SNAP afectados y haciendo actividades de divulgación en colaboración con proveedores locales de alimentos.

Sigue leyendo: