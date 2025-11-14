Firehouse Subs vende un “extintor de salsa” para salvar tu pavo en Acción de Gracias

El pavo es el principal protagonista de Acción de Gracias, pero la línea entre que esté dorado y que esté arruinado es muy fina. Cuando eso sucede, Firehouse Subs está listo para responder.

La cadena de sándwiches calientes, fundada por bomberos, lanza una edición limitada del Extintor de Salsa Firehouse Subs, la herramienta de rescate definitiva para los desastres con el pavo de Acción de Gracias.

Un rescate con causa

En un verdadero espíritu de generosidad, el 100% de las ganancias de cada Extintor de Salsa beneficiará directamente a la piedra angular de la marca: la Fundación Firehouse Subs para la Seguridad Pública. Esta fundación ha otorgado más de 100 millones de dólares en equipos que salvan vidas a los socorristas de toda América del Norte, indica un comunicado.

El Director de Comunicaciones de Firehouse Subs, Mike Vizza, comenta que “las emergencias de Acción de Gracias ocurren, y cuando suceden, Firehouse Subs® está listo para ayudarte. Ya sea que tu pavo esté recocido, decepcionante o a punto de echarse a perder, el Extintor de Salsa le da un toque de sabor explosivo para salvar tu cena. Y lo mejor de todo, cada compra ayuda a equipar a los verdaderos héroes —los socorristas— con herramientas vitales para salvar vidas”.

Los aficionados podrán adquirir su propio extintor de salsa Firehouse Subs por tan solo 20 dólares a partir del viernes 14 de noviembre a las 12:00 p. m. (hora del este), exclusivamente en FirehouseGravyRescue.com, hasta agotar existencias, según un comunicado.

Firehouse Subs tiene más de tres décadas sirviendo sándwiches calientes y abundantes.Además, es conocido por combinar carnes de calidad, quesos fundidos y sabores intensos que brindan satisfacción en cada bocado. Inspirado en la tradición de los bomberos, Firehouse Subs rinde homenaje a sus orígenes con creaciones emblemáticas como el icónico Hook & Ladder®, el Engineer® y el Firehouse Hero®, además de los favoritos del público como el New York Steamer™ y el Captain’s Club™.

