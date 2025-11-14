Joven armado murió baleado al retar a la policía en bodega, hospital y calle de Nueva York

Un joven armado fue abatido por un agente NYPD anoche en lo que fuentes calificaron como un “suicidio por provocación policial” tras incidentes en un edificio residencial, una bodega, un hospital y la calle en Manhattan.

El sospechoso baleado fue trasladado al Hospital Mount Sinai en estado crítico, donde falleció, confirmó Daily News. Su nombre no ha sido revelado.

Luego de varias amenazas, los primeros disparos se escucharon alrededor de las 7:20 p.m. cerca de la intersección de E. 96th St. y Madison Ave., según testigos y la Policía de Nueva York. “Era un hombre de 20 años”, declaró una fuente policial. “Disparó primero contra uno de nuestros agentes”, quien respondió al fuego.

En una rueda de prensa celebrada más tarde, el jefe de patrulla Philip Rivera declaró que la víctima parecía ser una persona con trastornos emocionales. “Esa es una línea de investigación que estamos siguiendo”, afirmó. “Normalmente, en estos casos, no suelen disparar. En este caso, disparó al menos una vez”, añadió.

Rivera explicó que el pistolero fue visto por primera vez en un ascensor de un edificio residencial en el número 1590 de Madison Av, donde comenzó a hablar con otro individuo. “Luego, aparentemente sin provocación alguna, sacó un arma de fuego y la apuntó directamente al hombre, manteniéndola en esa posición hasta que el ascensor llegó a la planta baja del edificio, donde salió del ascensor y del edificio”.

El pistolero se dirigió entonces a una bodega cercana en Madison Av esquina con East 107 St., y “se puso detrás del mostrador, apuntó con el arma a un empleado que estaba allí y le dijo: ‘Llama al 911, voy al hospital a armar un tiroteo’”, según Rivera. A continuación, entró en el Mount Sinai Medical Center y rápidamente salió a la acera para colocar su arma cerca de un árbol.

“Luego volvió a entrar al Hospital Mount Sinai, donde se encontró con un agente fuera de servicio que trabajaba como guardia de seguridad remunerado”, dijo Rivera, y terminó forcejeando con el policía. Cuando el atacante recogió su arma del suelo, el agente pidió ayuda.

El sospechoso siguió caminando hacia el sur por Madison Av, “donde finalmente agentes de la comisaría 19 lo interceptaron entre las calles 96 y 95”, relató Rivera. “Los agentes salieron de sus vehículos, e inmediatamente el individuo abrió fuego contra ellos, con varios civiles cerca que acababan de bajar de un autobús de la MTA”, Luego “Los agentes respondieron al fuego e hirieron al individuo. Su arma fue recuperada en el lugar”.

La Oficina del Fiscal General de Nueva York está investigando el caso como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

En un caso similar, el mes pasado Teshan Rogers, joven de 27 años, murió baleado al enfrentar a la Policía de Jersey City (NJ). En agosto un hombre de 44 años con un arma que resultó ser falsa murió tras recibir varios disparos de un agente NYPD fuera de servicio en Staten Island, en un aparente caso de suicidio policial.

Busque ayuda