Oficial de NYPD fuera de servicio mata a hombre armado en aparente emboscada, cómplice sigue prófugo

Un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fuera de servicio fue emboscado en Washington Heights el domingo en la noche, lo que desato una disputa fatal que dejó a un sujeto muerto y a otro prófugo de la justicia.

Las autoridades dicen que el oficial estaba parado afuera de un edificio residencial en las cercanías de West 173rd Street y Amsterdam Avenue alrededor de las 9:45 de la noche, cuando dos individuos se acercaron a él en ciclomotores separados.

“Un hombre se bajó de la motocicleta y le preguntó al agente si conocía el nombre de un individuo, y luego le mostró un arma de fuego”, declaró el subjefe del Departamento de Policía de Nueva York, Eric Pagan. “Al ver el arma, el agente fuera de servicio la sacó y disparó varias veces, hiriendo al hombre“.

El sospechoso de 30 años fue impactado de bala y posteriormente fue declarado muerto en el Hospital de Harlem. Los detectives recuperaron una pistola de 9 mm en la escena.

Un segundo sujeto, vestido completamente de negro escapo en una motocicleta hacia el sur por la avenida Amsterdam. Los funcionarios aseveraron que la búsqueda del cómplice sigue activa, reportó Fox 5 NY.

El tiroteo se produce tan solo 48 después de otro hecho mortal en el que estuvieron implicados oficiales fuera de servicio en Staten Island. En ese caso, el agente disparó mortalmente a un sujeto de 44 años que portaba lo que parecía era un arma real, que luego se determinó que era una imitación.

Los funcionarios policiales explicaron que la emboscada del domingo en la noche destaca los peligros que enfrentan los agentes del NYPD incluso cuando están fuera de servicios.

La investigación en cuestión continúa mientras las autoridades siguen buscando al segundo sospechoso.

Sigue leyendo: