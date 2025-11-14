Kylian Mbappé llegó a 400 goles más joven que Messi y Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé volvió a ser noticia por sus récords. Con su doblete en la victoria de Francia ante Ucrania (resultado que aseguró el pase de Les Bleus al Mundial de 2026) el delantero alcanzó los 400 goles como profesional a los 26 años, 10 meses y 25 días, una marca que lo sitúa por delante de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Gerd Müller en precocidad, según datos de Transfermarkt.

El capitán francés superó el registro que Messi había logrado a los 27 años, 3 meses y 3 días y el que Cristiano firmó a los 28 años, 11 meses y un día. También desplazó a Gerd Müller, quien llegó a los 400 tantos a los 27 años, 2 meses y 17 días.

Aunque el dato es contundente en cuanto a edad, no lo es en número de partidos disputados: tanto Messi como Müller alcanzaron los 400 goles en menos encuentros que Mbappé.

Messi: 525 partidos

Müller: 403 partidos

Mbappé: 537 partidos

El desglose de los 400 goles de Mbappé

Desde su debut profesional a los 16 años, Mbappé ha mantenido un ritmo goleador de élite en cada club que ha defendido:

AS Monaco: 27 goles en 60 partidos

Paris Saint-Germain: 256 goles en 308 encuentros

Real Madrid: 62 goles en 75 partidos

Selección de Francia: 55 goles en 94 encuentros

La cifra con su selección sigue aumentando con velocidad. Mbappé ya está a solo dos goles de igualar a Olivier Giroud (57), máximo goleador histórico de Francia, quien está retirado del combinado nacional pero continúa en actividad con el Lille.

Su doblete ante Ucrania no solo aseguró la clasificación de Francia, sino que volvió a confirmar que Mbappé está encaminado a reescribir todos los rankings de goleadores históricos. Antes de cumplir 27 años ya superó el ritmo anotador que tuvieron Messi, Cristiano y Müller a esta misma edad, y continúa ampliando registros en clubes y selección.

