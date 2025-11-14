Los mejores destinos para disfrutar Thanksgiving 2025

Thanksgiving Day es una de las festividades más importantes en Estados Unidos y, para quienes desean vivirla de forma distinta este año, la compañía FareCompare presentó una guía de destinos ideales para aprovechar el fin de semana largo que inicia el jueves 27 de noviembre de 2025.

Su propuesta abarca desde ciudades emblemáticas hasta enclaves de naturaleza, ofreciendo opciones tanto para amantes de la aventura como para quienes buscan relajarse lejos del bullicio.

“Se acerca el Día de Acción de Gracias y, si aún no has hecho planes, o si sabes que no lo pasarás con tu familia u otros seres queridos, ¿por qué no planear una escapada diferente?”, señala el comunicado de la empresa, que cada año analiza tendencias de viaje y precios aéreos.

A continuación, los destinos destacados por FareCompare para disfrutar esta celebración con un enfoque especial.

Los 10 mejores destinos en EE.UU. para celebrar Thanksgiving en este 2025

1) Nueva York: la clásica que nunca falla

La Gran Manzana se mantiene como la apuesta segura para vivir Thanksgiving a lo grande. FareCompare recomienda: “¡Abrígate bien, usa zapatos cómodos y prepárate para divertirte!”. Y no es para menos: la ciudad se transforma en un escenario festivo gracias al legendario Desfile de Macy’s, el evento más representativo de la fecha que atrae a miles de visitantes.

Además, Nueva York ofrece actividades para todos los gustos: pasear por Central Park con su follaje tardío, patinar sobre hielo en Rockefeller Center o disfrutar de un espectáculo en Broadway. Para quienes buscan una experiencia especial, la compañía sugiere reservar en el icónico restaurante Tavern on the Green, un clásico de Central Park que ofrece un menú estacional perfecto para la ocasión.

2) Newport, Rhode Island: elegancia costera y mansiones históricas

Para un ambiente más tranquilo y sofisticado, Newport es el destino ideal. Esta ciudad costera “derrocha elegancia y opulencia”, destaca la guía. Sus mansiones monumentales, como Rosecliff o The Breakers, permiten recorrer la historia de la élite industrial estadounidense del siglo XIX.

Durante este fin de semana largo, Newport ofrece atractivos culturales como funciones especiales de “El Cascanueces”, eventos locales y el tradicional Desfile de Barcos Iluminados, en el que embarcaciones decoradas con luces navideñas llenan el puerto de un ambiente festivo único en Nueva Inglaterra.

3) Boston, Massachusetts: tradición, música y espíritu histórico

Considerada por FareCompare como “un lugar hermoso para pasar el Día de Acción de Gracias”, Boston combina historia, tradición y un ambiente acogedor. Los visitantes pueden caminar el Freedom Trail, un recorrido que conecta 16 puntos históricos clave de la independencia estadounidense, o detenerse en Faneuil Hall para disfrutar de presentaciones y actividades de temporada.

La oferta cultural se complementa con el tradicional concierto de la Boston Pops, uno de los eventos musicales más emblemáticos de la ciudad en estas fechas. Además, el encendido del árbol navideño en el centro y la sidra caliente en los mercados locales son experiencias imperdibles para quienes buscan un ambiente auténticamente invernal.

El Desfile de Macy’s por Thanksgiving no solo es emblemático de Nueva York, sino de todo EE.UU. (Charles Sykes/AP)

4) Chicago, Illinois: la energía del Medio Oeste

Chicago se suma a la lista con una combinación de tradición, gastronomía y arquitectura. Su desfile anual de Thanksgiving es uno de los más importantes del país, y su famoso mercado navideño alemán, Christkindlmarket, atrae a miles de visitantes cada año.

Entre sus imprescindibles, FareCompare destaca la experiencia de tomarse una selfie frente a The Bean, en Millennium Park, y la posibilidad de disfrutar tanto de gastronomía clásica como de propuestas innovadoras en los restaurantes de la ciudad. Para los viajeros que buscan una mezcla de cultura, compras y ambiente festivo, Chicago es una excelente alternativa.

5) Myrtle Beach, Carolina del Sur: tranquilidad frente al mar

Quienes prefieren evitar las multitudes pueden encontrar en Myrtle Beach un refugio perfecto. “Este destino sureño es ideal para familias o grupos con niños pequeños”, señala FareCompare. Aunque noviembre no es la mejor época para nadar, la costa ofrece vistas espectaculares, largas caminatas y un ritmo pausado que contrasta con el ajetreo de otras ciudades.

Los hoteles frente al mar suelen ofrecer promociones especiales para el fin de semana largo, lo que convierte a Myrtle Beach en una opción accesible y relajante para desconectar antes de la temporada navideña.

6) Asheville, Carolina del Norte: rutas escénicas y espíritu artesanal

Asheville es el destino perfecto para quienes buscan naturaleza, arte y tradición. La ciudad está rodeada por las montañas Blue Ridge, y en noviembre todavía ofrece vistas otoñales tardías que iluminan la Blue Ridge Parkway, una de las carreteras panorámicas más hermosas del país.

Además, Asheville alberga la histórica finca Biltmore, famosa por sus decoraciones navideñas tempranas y su arquitectura impecable. La ciudad también celebra el Green Friday, una iniciativa que invita a pasar el día después de Thanksgiving en la naturaleza, una forma ideal de “quemar las calorías extra del pastel de calabaza”, como apunta FareCompare.

7) Park City, Utah: adrenalina y encanto alpino

Para los amantes de la nieve, Park City es la elección perfecta. Considerado “un paraíso para esquiadores y snowboarders”, este destino ofrece pistas de primer nivel y un ambiente acogedor en su histórico centro. Después de un día de actividad física, los visitantes pueden disfrutar de boutiques locales, restaurantes de montaña y bares con chimenea.

Gracias a su altitud y clima, Park City suele abrir la temporada de esquí a finales de noviembre, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas del país para quienes quieren un Thanksgiving blanco.

8) San Francisco, California: cultura, diversidad y gastronomía

En la costa oeste, San Francisco destaca como un destino vibrante, ideal para quienes desean escapar del frío. Entre sus principales atractivos se encuentran el Golden Gate, los recorridos por Alcatraz y el patinaje sobre hielo en Union Square.

Además, FareCompare subraya que la ciudad cuenta con algunos de los mejores restaurantes del país. Esto la convierte en una excelente opción para quienes buscan una cena memorable, incluso sin pavo de por medio. Desde cocina asiática contemporánea hasta restaurantes de autor, la oferta culinaria es vasta y diversa.

