Los lugares de EE.UU. en donde podría haber nevadas en Thanksgiving 2025

Tan importante como preparar el pavo o coordinar la reunión familiar es conocer cómo estará el clima el próximo jueves 27 de noviembre, cuando Estados Unidos celebre Thanksgiving Day 2025.

Millones de personas viajarán por carretera o en avión, y el tiempo podría jugar un papel clave en la logística de las celebraciones.

El Old Farmer’s Almanac, una de las fuentes más consultadas para pronósticos estacionales, anticipa un panorama muy variado en todo el país: mientras el oeste y noreste enfrentarán frío, lluvias e incluso nevadas, el sur y sureste disfrutarán de temperaturas templadas y cielos despejados.

Oeste y noroeste: lluvias intensas y frío bajo el promedio

Las costas del Pacífico, especialmente Oregon y Washington, experimentarán un escenario húmedo y frío. El Almanac prevé precipitaciones intensas y temperaturas por debajo del promedio estacional, lo que podría complicar los traslados durante el feriado.

En las zonas montañosas del interior, incluyendo partes de Nevada y las Rocosas, se espera una combinación de lluvia y nieve, lo que podría afectar pasos carreteros y rutas elevadas. “Quienes viajen por el oeste deberían considerar precauciones adicionales, ya que los caminos podrían tornarse resbaladizos”, señala el informe.

Las familias que planeen actividades al aire libre en esta región deberán mantenerse atentas a los boletines meteorológicos locales, especialmente ante posibles tormentas o cambios bruscos de temperatura.

Noreste y Nueva Inglaterra: temperaturas bajas y chubascos ligeros

Para el noreste del país y Nueva Inglaterra, el pronóstico apunta a un frío más intenso de lo habitual y ligeras nevadas en los sectores del norte. En áreas como Maine, Vermont y New Hampshire podrían presentarse chubascos de nieve aislados.

En contraste, el corredor del Atlántico medio, que incluye ciudades como Nueva York, Philadelphia y Washington D.C., tendrá un clima más benigno: cielos parcialmente despejados y temperaturas cercanas a los 50°F (10°C). Estas condiciones favorecerán los traslados por carretera y las reuniones familiares al aire libre.

El Old Farmer’s Almanac resume: “Se prevén cielos despejados, ideales para quienes planean encuentros o traslados durante la festividad”.

Sur y sureste: sol, ambiente templado y pocas lluvias

El sur y sureste del país serán las zonas con mejor clima durante Thanksgiving. Florida, Georgia, Alabama, Luisiana y Texas disfrutarán de días templados y soleados, perfectos para reuniones al aire libre.

En Florida, las temperaturas comenzarán ligeramente frescas al inicio de la semana, pero subirán conforme se acerque el jueves 27 de noviembre. Las probabilidades de lluvia serán mínimas, por lo que se espera un ambiente estable y favorable.

El informe destaca: “El sur y el sureste tendrán condiciones óptimas para eventos y actividades familiares al aire libre”. Sin embargo, se recomienda mantenerse atentos a los avisos locales, ya que el fenómeno “La Niña” podría generar lluvias aisladas en algunas áreas costeras del Golfo de México.

Medio oeste y High Plains: contrastes y frío moderado

El Medio Oeste mostrará 2 caras distintas. En el extremo norte, que incluye partes de Minnesota y Wisconsin, podrían registrarse ligeras nevadas o mezclas invernales, aunque sin grandes complicaciones.

En cambio, el Heartland, que abarca estados como Kansas, Missouri y Iowa, mantendrá un clima cálido y seco. No se descartan lluvias débiles al final de la semana, pero no afectarán de forma significativa los desplazamientos.

Más hacia las High Plains, el frío dominará, aunque sin precipitaciones destacables. Se prevé un ambiente frío, pero estable, ideal para quienes se movilicen por carretera.

Consejos para viajeros y anfitriones

Dado que Thanksgiving representa una de las jornadas de mayor movilidad del año en EE.UU., el clima puede tener un impacto directo en la seguridad y puntualidad de los desplazamientos.

La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés) estima que millones de personas prefieren viajar en automóvil antes que volar, por lo que se recomienda verificar el pronóstico local con 5 días de anticipación y ajustar las rutas según las condiciones.

“El reporte del Almanac brinda una visión general, pero no sustituye los pronósticos meteorológicos actualizados”, recuerda la publicación.

Perspectivas para el invierno 2025-2026

Además del panorama para Thanksgiving, el Old Farmer’s Almanac adelantó su proyección para el invierno 2025-2026, que promete temperaturas extremas y episodios invernales frecuentes.

La estación comenzará oficialmente con el solsticio del 21 de diciembre, aunque varias regiones podrían registrar fríos y nevadas desde finales de septiembre.

Las Grandes Llanuras del norte y Nueva Inglaterra serán las más afectadas por el frío, con tormentas recurrentes en enero y febrero. En tanto, los Grandes Lagos y el valle de Ohio tendrán inviernos clásicos, con lluvias y ocasionales mezclas de nieve.

El método de predicción de esta popular publicación, vigente desde 1818, combina patrones astronómicos, actividad solar y variables meteorológicas. Aunque su precisión es alta en tendencias generales, los expertos aconsejan usarlo como referencia y no como pronóstico local definitivo.

