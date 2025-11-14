Maity Interiano espera su segundo bebé para abril de 2026 y contó su experiencia

Maity Interiano se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, debido a que está nuevamente embarazada. ¡HOLA! Américas fue quien compartió la noticia que la mantiene llena de esperanza por tener la dicha de incrementar los integrantes de su familia, ya que cuando quedó en estado de gestación de su primera niña fue bastante complicado.

“Al Nour cumplir un año, como ya lo habíamos hablado con ustedes, iba a ser un buen momento para empezar a buscar el segundo bebé, y bueno, esos son los planes que uno hace, pero realmente Dios se encarga de que todo ocurra en el momento que tiene que ser. Dios se encargó de ponerme lo que yo necesitaba en este momento, que es volverme a convertir en madre, llevarle a mi hija un compañerito y consolidar más a mi familia”, comenzó explicando sobre esta experiencia.

La periodista aprovechó para contar cómo fue que comenzaron a sospechar que ella podría estar embarazada, y es que su periodo siempre ha sido muy puntual. En una ocasión bastante particular, dejó de serlo. Por lo cual, al transcurrir las 48 horas, la pareja decidió que ella se hiciera la prueba para despejar las dudas que tenía sobre la posible llegada de un nuevo bebé a la familia.

“He sido muy constante y muy puntual con mis periodos menstruales. Esta vez hubo uno o dos días de retraso y, bueno, como teníamos esa emoción, no nos pudimos esperar mucho tiempo para hacer esas pruebas. Literalmente, dos días después de la fecha en que me debía llegar mi periodo, Anuar y yo hicimos la prueba ahí en casa y confirmamos la grata noticia de que ya estaba esperando a mi segundo bebé”, manifestó a la revista.

Interiano mencionó que cuando quedó embarazada por primera vez tuvo la oportunidad de dejar perplejo a su esposo, pero en esta ocasión la noticia fue mutua: “Sí, como la primera vez. Esta segunda vez no hubo manera de sorprenderlo porque, al igual que yo, lo estaba buscando y estaba pendiente de la fecha. La sorpresa nos la llevamos ambos”.

Hasta la fecha desconocen el sexo del bebé, pero sí reveló para cuándo espera que sea el nacimiento del nuevo bebé: “Por ahora estoy en mi segundo trimestre, va a ser para abril, para la primavera del 2026”.

