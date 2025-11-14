USMNT vs. Paraguay: hora, sede y dónde ver el amistoso en EE.UU.
en el Snapdragon Stadium de San Diego, California el USMNT recibirá a Paraguay en amistoso FIFA
La Selección Masculina de Estados Unidos (USMNT) se prepara para su penúltimo compromiso del año 2025. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino se enfrentará a la siempre combativa Selección de Paraguay en un amistoso internacional que servirá como una prueba crucial y una oportunidad para que jóvenes talentos demuestren su valía antes de la pausa invernal.
Este encuentro forma parte de la preparación de la USMNT de cara a la Copa del Mundo 2026 en la cual Estados Unidos será uno de los países anfitriones junto a México y Canadá.
Detalles del partido amistoso entre Estados Unidos y Paraguay
Partido: USMNT (Estados Unidos) vs. Paraguay
Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025
Sede: Snapdragon Stadium (San Diego, California)
Hora de Inicio (Costa Este – ET): 7:00 PM
Dónde ver el USMNT vs. Paraguay en Estados Unidos
Para los aficionados que quieran seguir este emocionante cierre de año de la USMNT, el partido estará disponible en múltiples plataformas, tanto en inglés como en español.
TNT: Transmisión en inglés
Max: servicio de streaming (Inglés)
Telemundo: transmisión en español
Universo: transmisión en español
Peacock: servicio de streaming (español)
