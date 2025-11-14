USMNT vs. Paraguay: hora, sede y dónde ver el amistoso en EE.UU.

La Selección Masculina de Estados Unidos (USMNT) se prepara para su penúltimo compromiso del año 2025. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino se enfrentará a la siempre combativa Selección de Paraguay en un amistoso internacional que servirá como una prueba crucial y una oportunidad para que jóvenes talentos demuestren su valía antes de la pausa invernal.

Este encuentro forma parte de la preparación de la USMNT de cara a la Copa del Mundo 2026 en la cual Estados Unidos será uno de los países anfitriones junto a México y Canadá.

Detalles del partido amistoso entre Estados Unidos y Paraguay

Partido: USMNT (Estados Unidos) vs. Paraguay

Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025

Sede: Snapdragon Stadium (San Diego, California)

Hora de Inicio (Costa Este – ET): 7:00 PM

Mauricio Pochettino es el actual entrenador de Estados Unidos. Crédito: Etienne Laurent | AP

Dónde ver el USMNT vs. Paraguay en Estados Unidos

Para los aficionados que quieran seguir este emocionante cierre de año de la USMNT, el partido estará disponible en múltiples plataformas, tanto en inglés como en español.

TNT: Transmisión en inglés

Max: servicio de streaming (Inglés)

Telemundo: transmisión en español

Universo: transmisión en español

Peacock: servicio de streaming (español)

