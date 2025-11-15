30 años de cárcel para pandillero que había dejado que hermano menor pagara por su crimen en Nueva York

Martial H. Amilcar, alias “Drippy”, miembro de la pandilla Hyena Crips, fue sentenciado a 30 años de prisión por el homicidio “por error” del quinceañero Samuel Joseph y el intento de robo a mano armada en una farmacia en Brooklyn (NYC).

Joseph Nocella, Jr., fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, y Ricky J. Patel, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, anunciaron la sentencia. En marzo Amilcar se había declarado culpable por el homicidio sucedido en 2019 y el intento de robo en 2020.

La declaración de culpabilidad del miembro de los Crips en el Tribunal Federal de Brooklyn puso fin a un vertiginoso caso de identidad equivocada, en el que la policía de Nueva York había arrestado al hermano equivocado por el homicidio de Joseph sucedido en febrero de 2019. Inicialmente NYPD había detenido erróneamente al hermano menor de nombre muy parecido, Martial C. Amilcar. Y, en un doble giro dramático, el objetivo previsto no era Joseph, sino su hermano mayor.

“En su afán por vengarse y fomentar la violencia de pandillas, acabó con la vida de un niño inocente”, declaró el fiscal Nocella en un comunicado tras la sentencia este jueves. “Una larga condena no puede reparar el daño que esta familia y esta comunidad han sufrido, pero transmite un mensaje contundente: la violencia sin sentido tiene graves consecuencias”.

“La sentencia de Martial H. Amilcar es una prueba del firme compromiso de HSI Nueva York con la protección de los neoyorquinos inocentes frente a las violentas pandillas que han brutalizado nuestros barrios y explotado esquemas de fraude para financiar su reinado de terror”, declaró el agente especial Patel. “El asesinato a sangre fría del joven de 15 años Samuel Joseph y el violento intento de robo que puso en peligro a familias y a un menor evidencian el letal control que la violencia de las pandillas ejerce sobre nuestras comunidades”.

Mientras tanto, Martial C. pasó nueve meses en la prisión de Rikers Island y otros dos años bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. Tras determinarse que había sido acusado por error la ciudad llegó a un acuerdo de compensación con él por $220,000 dólares en octubre de 2023. Pero para entonces ya había sido apresado otra vez después de que las autoridades federales lo acusaran de pertenecer a la misma bnda Crips que su hermano, y de participar en fraudes relacionados con el desempleo por la pandemia COVID-19 y en una fallida conspiración para asesinar a un miembro de una pandilla rival en Coney Island. Llegó a un acuerdo con la fiscalía en mayo y fue sentenciado a ocho años esta semana, reportó Daily News.

Según los documentos judiciales, la facción Hyena Crips de la pandilla callejera Crips sigue muchas de las reglas y la estructura jerárquica de otras facciones, ganando dinero a través del fraude y los robos, y protegiendo su reputación mediante delitos violentos.

Más de un año después de matar a Joseph, el 9 de junio de 2020 Martial H. y otros dos presuntos miembros de los Hyena Crips intentaron robar una farmacia en la cuadra 3400 de la Avenida H en Brooklyn. Entraron al negocio y ordenaron a los clientes, empleados y a un niño pequeño que se dirigieran a la parte trasera del local. Amilcar sujetó a una víctima por el cuello y le mostró un arma de fuego; y saltó sobre el mostrador de la caja registradora en un intento de robar la farmacia, pero finalmente huyó. Las cámaras de vigilancia del interior de la farmacia grabaron el incidente, según la evidencia presentada por la fiscalía.

La violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. A principios de este mes un adolescente de 16 años murió baleado cuando estaba visitando amigos en Brooklyn (NYC), 90 minutos después de enviarle un mensaje de texto a su madre. Previamente Jonathan Adams (18) recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas.

En septiembre Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.