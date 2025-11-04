“Me han arrancado el alma”: madre de adolescente baleado en la cabeza visitando amigos en Nueva York

Tyson “TJ” Harps Jr., adolescente de 16 años, murió baleado cuando estaba visitando amigos en Brooklyn (NYC), 90 minutos después de enviarle un mensaje de texto a su madre.

Harps recibió un disparo en la cabeza frente a un edificio de apartamentos en Eastern Parkway, cerca de Rochester Ave., en Crown Heights, alrededor de las 8:45 p.m. del sábado, informó la Policía de Nueva York.

“Siento que me han arrancado el alma”, dijo al Daily News su madre de 38 años, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a la seguridad de su familia tras elhomicidio sin resolver. “Estoy completamente paralizada, sólo lloro y me quedo acostada en su cama”.

La víctima vivía en El Bronx. El sábado, “pidió ir a ver a sus amigos para alejarse un poco porque lo había tenido encerrado en casa por Halloween”, explicó su madre. Le pregunté: “¿Te vas a quedar fuera?”, porque normalmente se queda con su ahijado (cuando visita Brooklyn). Y me dijo: “No, mamá, ya estoy en casa”.

“Le pedí que me avisara cada dos horas, sólo para que supiera que estaba bien”, añadió la compungida madre. “A las 7:21 p. m. nos escribimos y me dijo: ‘Mamá, estoy bien’. Le pregunté: ‘¿Ya llegaste a donde ibas?’. Me respondió: ‘Sí, mamá'”.

Menos de 90 minutos después, Tyson recibió un disparo. La policía no ha establecido un móvil para el crimen y el menor no tenía antecedentes penales. La madre corrió al lugar de los hechos tras recibir la llamada. Al llegar, su cuerpo yacía tras la cinta policial, aún en el suelo, cubierto con una sábana. Sólo vio su rostro horas después el tener que reconocerlo en la morgue.

La policía recuperó nueve casquillos en la escena del crimen y busca a un sospechoso enmascarado que vestía una chaqueta negra, pantalones deportivos grises y zapatillas blancas. “No sé qué le pasó a mi hijo. No sé quién sabe qué”, dijo la madre de Tyson. “Solía ​​ver historias de gente que perdía a sus hijos y me sentía fatal. Le decía a mi hijo: ‘No sé qué haría si me pasara a mí’. Y me pasó a mí”. Una página fue creada en GoFundMe pidiendo recursos para el funeral. “Cualquier donación será agradecida para poder enterrar a mi ángel TJ. Toda vida importa. ¡Abajo a las armas!”, escribió la madre, identificada allí como Shekia C.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. La semana pasada un hombre fue arrestado como sospechoso de haber herido a tres transeúntes inocentes afuera del Woodhull Hospital en Brooklyn (NYC) en respuesta a supuestas amenazas que había recibido la hija de su novia.

A principios de octubre tres hombres murieron baleados en la cabeza en un lapso de apenas 10 horas en Nueva York: uno en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens. Además un padre y su hijo fueron acusados del homicidio de un joven afuera de lavandería, también en El Bronx (NYC).

Previamente Jonathan Adams, adolescente de 18 años, recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC) y seis personas fueron detenidas para ser interrogadas. En septiembre Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC). A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.