Alex Rodríguez señala la raíz del fracaso de los Yankees en 2025

La desilusión en el Bronx es profunda después de otra postemporada sin el ansiado título. A diferencia de gran parte de la crítica mediática que se centró en el manager, Alex Rodríguez utilizó su plataforma para descargar la responsabilidad en el alto mando del equipo, en lo que considera un grave error de planificación de la plantilla.

Las declaraciones de A-Rod para Fox Sports son un fuerte llamado de atención a la oficina principal de los Yankees, que ha fallado en rodear a sus estrellas con un equipo equilibrado y funcional.

La acusación de A-Rod

Rodríguez, quien fue una pieza clave en el último campeonato de los Yankees en 2009, ofreció un análisis contundente sobre la causa raíz del fracaso. Para A-Rod, el manager Aaron Boone es la persona menos responsable del decepcionante final.

El exjugador fue específico al detallar las fallas de balance del roster que, a su juicio, hicieron el trabajo de Boone casi imposible.

“Honestamente, para toda la organización, él (Boone) es el círculo al que menos tienen que culpar. Creo que tiene mucho talento, pero personalmente, es una de las peores construcciones de roster que he visto.”

Aaron Boone manager de los Yankees. Crédito: AP

Rodríguez detalló los desequilibrios ofensivos que asfixiaron al equipo: “Tiene tres receptores zurdos, cinco bateadores designados y un primera base que entra y sale.”

Según A-Rod, esta falta de versatilidad y la concentración excesiva de talento en posiciones duplicadas crearon una “mano muy difícil para Boone”.

La contundencia de las declaraciones de Alex Rodríguez refuerzan la narrativa de que el problema de los Yankees no es táctico, sino estructural, poniendo toda la presión sobre la gerencia para realizar una profunda revisión de su filosofía de construcción de equipos de cara a la próxima temporada.

Sigue leyendo:

Aaron Judge sobre la eliminación de Yankees: “No hicimos nuestro trabajo, no logramos el objetivo”

Siete peloteros latinos lideran el Primer Equipo de la temporada 2025 de MLB

Brian Cashman revela interés de Yankees en lanzador japonés Tatsuya Imai

