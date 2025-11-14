El poder latino brilla en la MLB: siete hispanos lideran el Primer Equipo de la temporada 2025

La votación para el Equipo All-MLB 2025 ha confirmado el dominio de la región caribeña y latinoamericana en el béisbol. La lista del Primer Equipo All-MLB fue anunciada, y siete de sus integrantes son atletas provenientes de países de habla hispana, una cifra que demuestra la calidad y la influencia de estos jugadores.

El reconocimiento, que combina la votación de la afición, expertos y medios, ha destacado la excelencia de estos peloteros que se han erigido como los mejores en sus respectivas posiciones.

Los siete latinos del Primer Equipo All-MLB 2025

Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays)

Ketel Marte (Arizona Diamondbacks)

José Ramírez (Cleveland Guardians)

Juan Soto (New York Mets)

Julio Rodríguez (Seattle Mariners)

Aroldis Chapman (Boston Red Sox)

Jhoan Durán (Philadelphia Phillies)

El abundante talento dominicano

La República Dominicana fue, por amplio margen, la nación más representada en la lista de élite, aportando cinco de los siete jugadores latinos.

El poder ofensivo de la isla fue evidente con Juan Soto y Julio Rodríguez en los jardines, sumándose a Vladimir Guerrero Jr. en la primera base y Ketel Marte en la segunda base, junto a Jhoan Durán como relevista.

La lista demuestra que el talento latinoamericano continúa siendo el motor de las Grandes Ligas, ocupando puestos claves en la alineación titular de la liga.

