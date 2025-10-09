Aaron Judge sobre la eliminación de Yankees: “No hicimos nuestro trabajo, no logramos el objetivo”

La temporada 2025 volvió a demostrar por qué Aaron Judge es uno de los jugadores más dominantes de las Grandes Ligas. El capitán de los New York Yankees conquistó su primer título de bateo, sumó su cuarta campaña con más de 50 cuadrangulares y se perfila como el gran favorito para obtener su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

A pesar de todo este éxito individual el cuadro neoyorquino no pudo alcanzar la gloria colectiva luego de haber sido eliminados por los Toronto Blue Jays en la Serie Divisional de la Liga Americana tras cuatro partidos en los que el conjunto canadiense demostró ser mucho mejor que ellos.

Después de la derrota, Judge no ocultó su frustración en declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación, reconociendo que el equipo no cumplió con las expectativas fijadas para esta serie.

Aaron Judge lamenta la derrota de los New York Yankees. Crédito: Frank Franklin II | AP

“Es difícil de describir. No hicimos nuestro trabajo, no logramos el objetivo. Teníamos un grupo especial, muchos jugadores especiales que hicieron que este año fuera divertido. Pero no obtuvimos el premio máximo, así que nos quedamos cortos”, expresó Judge.

Un rendimiento sobresaliente sin recompensa

Pese al resultado colectivo, el desempeño individual de Judge fue impresionante debido a que frente a Toronto bateó para .600 (9 hits en 15 turnos), con un jonrón, seis carreras impulsadas, cuatro bases por bolas y cinco anotadas. A lo largo de toda la postemporada acumuló 13 imparables en 26 turnos (.500), con siete impulsadas en siete encuentros.

“Creo que, una vez más, todo se reduce a los detalles. Hacer las jugadas pequeñas, conectar el batazo fuerte. Si no se hace eso, darles outs extra a los equipos, lo van a aprovechar. ¡Qué gran temporada para los Blue Jays! Hicieron lo suyo, ganaron la división, ganaron la DS. Por nuestra parte, tenemos que limpiar un par de cosas y volveremos aquí enseguida”, dijo el capitán.

Judge, que a sus 33 años sigue siendo la cara de la franquicia, aseguró que la edad no será un obstáculo para seguir compitiendo al máximo nivel; al mismo tiempo detalló que planea redoblar esfuerzos durante la pretemporada con el objetivo de volver más fuerte.

Aaron Judge impulsó par de carreras pero no fue suficiente para vencer a Toronto. Crédito: SARAH YENESEL | EFE

“Sí, es por lo que juegas, juegas para ganar. Y cuando no ganas, no es un buen año. Solo tengo que esforzarme más, repasar la temporada, ver qué puedo seguir haciendo para intentar ayudar a este equipo, para que estén en la mejor posición para ganar cada noche“, detalló.

“Sentí que éramos un equipo completo, de principio a fin… Confié en nuestras posibilidades todo el año. Era un grupo especial. Es una lástima para los chicos que podría ser su última vez vistiendo la camiseta a rayas y no poder tener una larga racha con ellos y terminar en el campeonato… es una decepción haberles fallado a todos”, agregó en sus declaraciones.

Cambios a la vista

El futuro inmediato de los Yankees podría traer movimientos significativos con los jugadores que finalizan contrato; teniendo nombres de alto valor como Cody Bellinger y Trent Grisham, dos piezas que se consagraron con los Yankees y ahora tendrán que definir si se quedarán o buscarán nueva divisa.

Yankees está al borde de la eliminación en la Serie Divisional. Crédito: AP

Judge reconoció que todavía no sabe lo que necesita el equipo para poder llegar hasta la Serie Mundial y luchar por el título de campeón, aunque espera que la directiva siga trabajando para poder mantener fuerte al equipo.

“Es difícil decirlo ahora mismo. Una vez que revise la temporada y la analice, tendré una mejor respuesta. Tuvimos altibajos. Un par de semanas difíciles, un par de meses difíciles, meses buenos. Sentíamos que apenas estábamos empezando a tomar impulso y a tener una buena racha en la postemporada, pero no nos salió bien”, concluyó.

