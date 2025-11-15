Brad Lander estaría planeando competir contra Dan Goldman por escaño en el Congreso

El interventor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, estaría planeando competir contra el representante Dan Goldman por el escaño del décimo distrito congresional. Así lo informó City & State New York.

“Va a presentarse a las elecciones y sabe que tiene la mejor oportunidad de derrotar a Goldman”, dijo al medio neoyorquino una persona bajo condición de anonimato al tanto de las conversaciones.

El distrito 10, que actualmente abarca el sur de Manhattan y la costa de Brooklyn, tendría una contienda extraordinariamente competitiva si Lander confirma su candidatura.

El contralor vive en Park Slope, zona que representó durante años en el Concejo Municipal, mientras que Goldman reside en la parte del distrito correspondiente a Manhattan.

City & State New York explicó que la reciente retirada de una demanda sobre redistribución electoral podría influir en la carrera. Si el litigio prosperaba, el mapa congresional del estado podría haberse redibujado de forma significativa.

Durante un mitin el domingo en apoyo al candidato demócrata a la alcaldía Zohran Mamdani, Lander habló de la importancia de elegir progresistas para el Congreso, comentario que City & State interpreta como una insinuación de sus aspiraciones.

“Llevaremos esa lucha a los pasillos del Congreso. Es más importante que nunca tener líderes aliados de Zohran”, dijo.

Consultado por el propio medio antes de las elecciones por la alcaldía de Nueva York, Lander ni confirmó ni negó sus planes. “Estoy muy concentrado en ayudar a Zohran. Ya me ocuparé de lo demás”, dijo.

Un sondeo interno de septiembre, citado por City & State, mostraba a Lander con 19 puntos de ventaja sobre Goldman, 52% frente a 33%, en un hipotético enfrentamiento directo.

Además, Lander no sería el único aspirante fuerte porque la concejal Alexa Avilés, representante de Sunset Park, también prepara una candidatura y ya busca el respaldo de los Socialistas Democráticos de América, que prácticamente garantizan su apoyo.

Los grupos locales socialistas votaron sobradamente a favor de recomendar su candidatura y ahora solo falta la decisión del Comité de Liderazgo municipal.

Una eventual triple contienda entre Goldman, Lander y Avilés podría dividir a la izquierda neoyorquina, algo que preocupa a progresistas que no quieren que se repita el escenario de 2022. Ese año, la fragmentación permitió que Goldman ganara la primaria con apenas el 25,9% de los votos, superando por un margen estrecho a Yuh-Line Niou.

“Solo uno debería presentarse para evitar una repetición de 2022”, dijo a City & State una fuente cercana a Lander.

Inicialmente, Lander intentó abrir camino hacia la alcaldía de Nueva York. Aunque aspiró al cargo, terminó convirtiéndose en uno de los pocos políticos judíos que respaldaron a Zohran Mamdani. Ambos anunciaron respaldo mutuo y formaron una alianza destinada a bloquear el regreso del exgobernador Andrew Cuomo, favorito bajo el sistema de votación por orden de preferencia.

Sigue leyendo:

• (Entrevista en video) Michael Blake y su campaña por el escaño de Ritchie Torres en el Congreso: “Yo soy un demócrata real”

• Zohran Mamdani acusa a Adams de entorpecer su agenda de vivienda asequible

• Alcalde electo estará presionado a reformar el sistema carcelario de NYC y cerrar Rikers Island