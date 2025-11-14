Zohran Mamdani acusa a Adams de entorpecer su agenda de vivienda asequible

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, acusó a Eric Adams de utilizar sus últimas semanas en el poder para “descarrilar” su agenda de vivienda asequible. La disputa gira en torno al proyecto para construir viviendas en el Elizabeth Street Garden, en Nolita, un plan que ahora podría quedar prácticamente paralizado.

Según informó ABC7, Mamdani sostiene que Adams está maniobrando para impedir que su futura administración avance en la construcción de más de un centenar de apartamentos asequibles —un compromiso central de su campaña— al designar el jardín comunitario como parque oficial de la ciudad.

La decisión, reportada también por el Daily News, implica que cualquier construcción en el sitio solo podría concretarse si la Legislatura estatal interviene para “desafectar” el terreno, un proceso largo y políticamente cuesta arriba.

El giro del alcalde saliente resulta controvertido porque la propia administración Adams había impulsado originalmente el desarrollo de 123 viviendas asequibles para adultos mayores en el lugar, preservando parte del jardín, recordó el medio neoyorquino.

Sin embargo, en junio, y bajo una fuerte presión de defensores del espacio verde, incluyendo figuras como Robert De Niro, Patti Smith y Martin Scorsese, el alcalde saliente cambió de postura y se alineó con los activistas que pedían conservar el jardín intacto.

“No sorprende que el alcalde Adams esté utilizando las semanas y meses que le quedan para consolidar un legado de disfunción e inconsistencias”, declaró Mamdani a ABC7.

Además, en una conferencia de prensa citada por el Daily News, añadió que lo ocurrido hace “casi imposible” retomar el proyecto una vez asuma el cargo el 1 de enero.

Adams defendió su decisión como un acto de coherencia con su “promesa” de preservar el jardín. “No se trata de un legado de disfunción”, dijo, según el Daily News. “Si algo funciona, no lo toques”, añadió.

Su administración también señaló que existen otros tres terrenos en evaluación para construir viviendas asequibles, aunque estos deberán pasar por un proceso de planificación urbanística que puede tardar años.

