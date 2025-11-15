Congreso pide a MLB mantener la “integridad del juego” tras descubrir presunto esquema de apuestas

Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas de Béisbol, fue notificado a través de una carta por parte de miembros del Congreso de Estados Unidos de su preocupación por una “nueva crisis de integridad” que enfrenta el deporte estadounidense.

Y además solicitaron respuestas sobre el presunto esquema de apuestas que condujo a las recientes acusaciones contra dos lanzadores dominicanos de los Cleveland Guardians.

Los miembros del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, que supervisa los deportes profesionales, calificaron las acusaciones contra los lanzadores de los Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, como “considerablemente más graves” que otros incidentes recientes de apuestas en el béisbol.

Esto después que el domingo, la fiscalía federal acusó formalmente a Clase y Ortiz de manipular lanzamientos en varios partidos para que sus socios apostadores pudieran obtener ganancias.

BROOKLYN — Cleveland Guardians pitcher Emmanuel Clase is silent leaving federal court.



He pleaded not guilty to pitch-rigging and was released on $600,000 bond.



A judge ordered GPS monitoring, finding Clase’s wealth and ties to the Dominican Republic pose risks of flight. pic.twitter.com/QH72XQ6JVd — Erik Uebelacker (@Uebey) November 13, 2025

Recriminación de dos senadores

Los senadores Ted Cruz y María Cantwell, presidentes del comité, cuestionaron por qué las presuntas acciones de Clase, que comenzaron en mayo de 2023, no se descubrieron hasta dos años después.

Compararon el caso con el del exjugador de Grandes Ligas, Tucupita Marcano, quien fue suspendido en 2024 por apostar en béisbol.

“¿Cómo es posible que MLB sancionara a Marcano y lo expulsara de por vida, pero no detectara que Clase supuestamente manipulaba los lanzamientos durante dos años?”, reza la carta.

“La integridad del juego es primordial. MLB tiene todo el interés en garantizar que el béisbol esté libre de influencias y manipulaciones… Pero, a la luz de estos recientes acontecimientos, MLB debe demostrar claramente cómo está cumpliendo con su responsabilidad de salvaguardar el pasatiempo nacional de Estados Unidos”, sigue.

Los miembros del comité preguntaron cuándo y cómo MLB tuvo conocimiento de la supuesta actividad de Clase y Ortiz, y solicitaron documentación que detallara las políticas de apuestas de la liga y los detalles de cualquier otra investigación relacionada con apuestas desde el 1 de enero de 2020. El comité solicitó la información y la documentación antes del 5 de diciembre.

Seguir leyendo:

Video: Dominicano Emmanuel Clase quedó en libertad tras pagar $600,000 dólares de fianza

Arrestan en el aeropuerto de Nueva York al dominicano Emmanuel Clase por supuesto amaño de apuestas en la MLB

Dominicano Luis Ortiz se declara “no culpable” de amaño de apuestas en MLB