Expertos descubren método eficaz para que la gente reduzca su consumo de alcohol

Un estudio dirigido por el Instituto George para la Salud Global identificó una estrategia concreta para disminuir el consumo de alcohol: informar sobre el vínculo entre la bebida y el cáncer, y pedir a las personas que lleven un recuento activo de cada trago. Los investigadores observaron que estas dos acciones combinadas producen un efecto medible en quienes buscan moderar su ingesta.

De acuerdo con el medio NDTV, este enfoque no solo subraya los daños asociados al alcohol, incluidos cánceres relacionados, enfermedades cardíacas, deterioro cognitivo y riesgo de muerte prematura, sino que además ofrece una vía simple para que los consumidores puedan controlar sus propios hábitos.

El estudio asoció advertencias sobre cáncer y conteo de bebidas

Según el Instituto George, la investigación estuvo encabezada por la profesora Simone Pettigrew, quien explicó que una parte importante del problema es que muchas personas desconocen que el alcohol está clasificado como carcinógeno. Para ella, informar sobre ese riesgo es solo el primer paso: la clave está en acompañar la advertencia con una acción clara que permita reducir daños.

Quienes recibieron el mensaje sobre el riesgo de cáncer junto con la instrucción de contar cada bebida reportaron una reducción tangible en la cantidad de alcohol consumido. Crédito: Shutterstock

El proyecto se desarrolló a través de tres encuestas consecutivas: la primera reunió a 7.995 participantes, la segunda, tres semanas después, fue respondida por 4.588 personas y la tercera, aplicada tres semanas más tarde, la completaron 2.687 adultos.

De acuerdo con NDTV, quienes recibieron el mensaje sobre el riesgo de cáncer junto con la instrucción de contar cada bebida reportaron una reducción tangible en la cantidad de alcohol consumido.

Según ScienceAlert, esta combinación funcionó mejor que otros mensajes tradicionales, ya que permitió a los participantes identificar cuánto estaban bebiendo realmente y ajustar su conducta de manera más consciente.

Pettigrew señala que las campañas necesitan mensajes específicos y accionables

De acuerdo con NDTV, la profesora Pettigrew advirtió que el consumo dañino de alcohol sigue siendo un problema relevante en la actualidad, asociado a lesiones, enfermedades crónicas y cánceres vinculados a la bebida, incluso entre personas que no se consideran grandes consumidoras. Por ello, argumenta que las campañas deben enfocarse en mensajes que realmente generen cambios y no solo en advertencias generales.

También destacó que existen recursos limitados para promover estrategias de reducción de daños, por lo que es crucial identificar qué tipo de información resuena más con el público. En ese sentido, el estudio demostró que unir una advertencia de salud con un paso concreto, como llevar un registro, funciona como un impulso directo para modificar el comportamiento.

Según The George Institute, la propuesta podría implementarse fácilmente en campañas comunitarias, etiquetas de advertencia o programas educativos, ya que no requiere herramientas tecnológicas ni intervenciones complejas.

