Ni natural ni inofensivo: por qué el tequila vuelve a quedar en la mira de los médicos

Durante años, el tequila logró algo que pocas bebidas alcohólicas consiguen: construir una imagen “más limpia”. Natural, artesanal, ligado al agave y a una tradición cultural fuerte. En México es identidad. En Estados Unidos, especialmente entre latinos, es una de las bebidas que más crece en consumo. Pero en 2026, esa narrativa empieza a chocar con algo más incómodo: la evidencia científica.

El cambio no viene por un estudio aislado, sino por un giro más amplio en cómo se analiza el alcohol. Hoy, organismos internacionales y autoridades sanitarias coinciden en algo que hace una década generaba debate: no hay un nivel completamente seguro de consumo. Y eso incluye al tequila, aunque sea 100% agave. Su relación con algunos tipos de cáncer y otras enfermedades es cada vez más clara.

El mito que resiste: “es más natural, hace menos daño”

La idea de que el tequila es “menos perjudicial” no apareció por casualidad. Está apoyada en dos factores: por un lado, su origen vegetal (el agave azul), que suele asociarse a lo natural. Por otro, la comparación con otras bebidas más azucaradas o procesadas.

Incluso circularon teorías sobre posibles beneficios vinculados a los azúcares del agave (las llamadas agavinas), que en laboratorio mostraron efectos interesantes en el metabolismo. Pero ahí está el punto clave que hoy remarcan los especialistas: esas propiedades no llegan al vaso.

“El proceso de destilación elimina la mayoría de los compuestos que podrían tener efectos beneficiosos”, explican investigaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), en México. Es decir, el tequila final es, esencialmente, etanol.

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El giro global: el alcohol bajo una nueva lupa

En paralelo, cambió el enfoque general sobre el alcohol. La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene reforzando un mensaje que impacta directo en este debate: no existe un consumo completamente seguro.

En sus últimas comunicaciones, el organismo advierte que incluso niveles bajos de ingesta pueden estar asociados con mayor riesgo de enfermedades, incluyendo ciertos tipos de cáncer. Esta postura también es respaldada por agencias de salud pública en Estados Unidos, que en los últimos años endurecieron sus recomendaciones.

Dejar de beber alcohol, con ayuda de un profesional, ayudará a que tu hígado se regenere. Crédito: Shutterstock

México, cultura y consumo: el contexto que explica todo

En México, el tequila no es solo una bebida: es historia, economía y símbolo nacional. Su producción está protegida por denominación de origen y representa una industria clave. Según datos del Consejo Regulador del Tequila, millones de litros se exportan cada año, con Estados Unidos como principal destino.

Ese crecimiento también se refleja en el consumo dentro de comunidades latinas en EE.UU., donde los distintos tipos de tequila aparece cada vez más en reuniones sociales, bares y celebraciones. El problema, señalan expertos en salud pública, es cuando la carga cultural se combina con una percepción equivocada de menor riesgo.

Lo que realmente pasa en el cuerpo

Más allá del marketing o la tradición, el efecto del tequila en el organismo no es distinto al de otros alcoholes. El etanol:

Instituciones como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que el impacto no depende solo de la cantidad, sino también de factores como la edad, el peso, la genética y condiciones previas como diabetes o hipertensión.

Mientras la evidencia se vuelve más estricta, la industria avanza en otra dirección. En los últimos años crecieron los tequilas premium, con etiquetas como “100% agave”, “sin aditivos” o “artesanal”. Pero, aunque estas características pueden indicar mayor calidad, especialistas advierten que también pueden generar una falsa sensación de seguridad.

El consumidor tiende a asociar “natural” con “saludable”. Y en el caso del alcohol, esa equivalencia no aplica.

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