Jugadores de Colombia y Francia protagonizan brutal pelea en el Mundial Sub-17 [Video]

La tensión desbordó los límites del juego al término del enfrentamiento entre las selecciones Sub-17 de Colombia y Francia en el Mundial de Qatar, cuando una serie de provocaciones y reacciones encendieron una trifulca que eclipsó el resultado deportivo.

El 2 a 0 a favor de los franceses, que les aseguró el paso a octavos de final, quedó relegado ante los incidentes que se desataron después del pitazo final, según reportó el periodista Juan Camilo Vargas a Gol Caracol, el 14 de noviembre de 2025.

El origen del altercado, de acuerdo con el relato de Vargas, se remonta a una jugada en la que Christ Batola, el número diez de Francia, cayó al suelo.

Varios jugadores colombianos protestaron ante el árbitro Filip Dujic, por la acción.

Según Vargas, “todo lo sucedido se desencadenó después de que el número ’10′ de Francia (Christ Batola) en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro (Filip Dujic). A los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales. Por ahí comenzó todo”.

La actitud de Batola, quien se rió y continuó burlándose tras el segundo gol francés, fue el detonante que encendió los ánimos en el campo.

La situación escaló rápidamente. Según detalló Vargas, Santiago Londoño buscó a Batola y lo empujó, lo que provocó que varios jugadores colombianos cruzaran el campo para confrontar al futbolista francés. El periodista añadió: “Santiago Londoño se fue a buscar a Batola, lo empuja, varios de los jugadores de Colombia corrieron hasta la otra cancha a buscar al jugador francés, todo fue creciendo. Se metieron los auxiliares, y en lo que se alcanzó a observar desde afuera, Deyvy Quiñones se peleó con un miembro de Francia, cayeron al suelo”, según su testimonio al Gol Caracol.

Peleas entre las selecciones de Colombia 🇨🇴 y Francia 🇫🇷 en la Copa del Mundo Sub 17.



Los jugadores franceses se retiraron del campo corriendo.pic.twitter.com/IfaH6f2XSE — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 15, 2025

La intervención de los auxiliares no logró contener la disputa, que incluyó empujones, puños, patadas e insultos, mientras los aficionados observaban con asombro el desarrollo de los acontecimientos.

En medio del caos, Deyvy Quiñones terminó en el suelo tras enfrentarse con un integrante del equipo francés, según lo observado por Vargas.

El árbitro expulsó a Londoño tras sus protestas airadas contra el cuerpo arbitral, lo que agravó aún más el ambiente en los minutos finales del partido.

El encuentro, que ya se había tornado tenso, concluyó con los ánimos caldeados y sin que hasta el momento se haya emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos que empañaron el espectáculo, según informó Gol Caracol.

