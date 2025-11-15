Pronóstico del clima en Chicago para este sábado 15 de noviembre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 15 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 3 durante la primera mitad de la jornada y del 10 durante la noche. Además, Asimismo, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 06:40 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:30 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos cielos sin nubes. La temperatura máxima estimada será de 50 grados Fahrenheit (10ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2 grados Celsius).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima