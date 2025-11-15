Se llevaron el premio mayor de la lotería Mega: $980 millones de dólares

Una persona residente en el estado Georgia ganó el premio mayor estimado en $980 millones de dólares en el sorteo del viernes de la lotería Mega.

Se trata del 9no monto más grande en la historia de ese juego de 29 años, poniendo fin a la sequía más larga sin ganadores del premio mayor en los registros de la Mega Millions: 39 semanas.

Los números ganadores fueron 1, 8, 11, 12, 57 con la Mega Ball dorada 7. Las probabilidades de ganar el premio mayor en el juego recientemente renovado son de 1 en 290,472,336. El ganador del viernes tiene la opción de elegir entre el premio de $980 millones pagado en 30 años o el pago único estimado en $452.2 millones, indicó New York Post.

La victoria de premio mayor del viernes 14 de noviembre es la primera en la Mega Millions desde que un jugador anónimo ganó $348 millones de dólares en el sorteo del 27 de junio en Burgess, Virginia. Esa persona optó por recibir el pago único en efectivo de $155.6 millones.

Según las reglas de la Lotería de Nueva York los ganadores tienen exactamente hasta un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su dinero. Actualmente hay un premio de $1 millón de dólares de la Mega a punto de perderse en Nueva York porque nadie se ha presentado. El boleto, adquirido en el establecimiento “Cold Cut Express,” ubicado en el 507 Dubois Av en Valley Stream, Long Island (NY), se llevó el 2do premio en el sorteo del 13 de diciembre de 2024.

Se solicita a toda persona que crea tener el boleto ganador que firme el reverso de inmediato y lo guarde en un lugar seguro. Los ganadores pueden comunicarse con la Lotería de Nueva York para obtener instrucciones llamando al 518-388-3370 o visitando www.nylottery.ny.gov.

Los montos no reclamados, junto con los intereses generados, generalmente son retenidos por la Lotería y pueden utilizarse para premios especiales o promociones durante un máximo de 16 semanas al año, aunque la comisión tiene un límite de gasto de $60 millones del fondo de premios por año fiscal. Cualquier cantidad no reclamada que exceda este límite se transfiere al tesoro estatal para financiar la lotería estatal.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.