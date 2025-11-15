Stephen Curry igualó histórico récord de Michael Jordan en la NBA
El veterano armador llegó a 44 partidos con más de 40 puntos después de cumplir 30 años para igualar el registro de Michael Jordan
Stephen Curry, líder de los Golden State Warriors, igualó un récord de Michael Jordan, ubicándose en la cima de jugadores con más partidos anotando al menos 40 puntos después de los 30 años.
Curry, de 37 años, tumbó a los San Antonio Spurs (109-108) del francés Victor Wembanyama por segunda vez en tres días, tras una espectacular actuación de 49 puntos.
El cuádruple campeón de la NBA conectó 16 de sus 26 tiros de campo, con nueve de 17 en triples, y logró además cuatro rebotes, dos asistencias y dos robos.
Apenas 48 horas antes, Curry había liderado otra victoria de los Warriors en el campo de los Spurs, en ese caso con 46 puntos.
Con esta racha, el “30” del equipo de San Francisco alcanzó los 44 partidos de Jordan con al menos 40 puntos pasados los 30 años de edad. Por consiguiente, también tiene en sus manos pulverizar aquel registro con todo lo que queda de temporada.
Por otro lado, además selló su tercer partido al hilo capaz de encadenar dos partidos de 40 puntos, junto a Michael Jordan y a LeBron James, según datos de Prime Video.
Curry “rompe” con Under Armour
La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, y Under Armour anunciaron este jueves que pondrán fin a su larga relación comercial.
La marca independiente del jugador, Curry Brand, seguirá operando por su cuenta. Sus zapatillas continuarán lanzándose según lo programado a través de Under Armour durante 2026, pero a partir de ahora Curry entra oficialmente en “agencia libre” de calzado.
Curry dejó Nike y firmó con Under Armour en 2013, varios años después de comenzar su carrera en la NBA pero antes de convertirse en MVP y figura global.
“Under Armour creyó en mí desde temprano y me dio el espacio para construir algo mucho más grande e impactante que un simple zapato”, dijo Curry en un comunicado. “Siempre estaré agradecido por eso”.
Curry tendrá libertad para usar otras marcas durante el próximo año y explorar nuevos acuerdos de patrocinio, informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.
“Lo que representa Curry Brand, lo que represento yo y mi compromiso con esa misión no cambiarán”, añadió. “Solo se fortalecerán. Estoy emocionado por un futuro enfocado en un crecimiento agresivo y en seguir apoyando a la próxima generación”.
