Clima de hoy en Nueva York para este domingo 16 de noviembre

¿Cómo deberías vestirte para salir este domingo en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 9% durante el día y del 1% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 14% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 19.88 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 06:44 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:37 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 37 y los 45 grados Fahrenheit (3 y 7 grados Celsius).

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.