Gaby Spanic sorprende con su nuevo rostro tras someterse a varios procedimientos estéticos

La actriz Gaby Spanic volvió a acaparar la atención y esta vez no fue por un nuevo proyecto en pantalla, sino por revelar abiertamente los procedimientos estéticos a los que se sometió recientemente.

La protagonista de la telenovela ‘La usurpadora’, de 51 años, sorprendió al compartir en redes sociales una imagen en las que aparece mostrando su apariencia antes y después de pasar por una armonización facial que se realizó en São Paulo.

La venezolana, quien se dio a conocer tras participar en el certamen Miss Venezuela en 1992, compartió orgullosa los resultados de la intervención que incluyó lifting, relleno de labios y pómulos, aumento de mentón y un tratamiento de láser táctil. Según detalló, el objetivo era lograr un rostro más firme, fresco y equilibrado, sin perder sus rasgos característicos.

Otro detalle, es que la clínica brasileña donde fue atendida se encargó de diseñarle un plan integral de armonización facial, un conjunto de procedimientos no quirúrgicos cada vez más populares entre los usuarios. Dichas técnicas, que emplean ácido hialurónico y neuromoduladores, buscan mejorar proporciones, definir contornos y corregir ligeras asimetrías, generando un rejuvenecimiento visible sin intervenciones invasivas.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en volverse tendencia, y muchos de los seguidores de Spanic, especialmente aquellos que aún la recuerdan como la implacable Paola Bracho en ‘La usurpadora’, destacaron que la actriz luce más natural que en ocasiones anteriores, cuando fue criticada por el uso de excesivos filtros en sus fotografías.

Con una trayectoria que incluye títulos como ‘Mundo de fieras’, ‘Por tu amor’ y ‘Emperatriz’, Gaby Spanic ha mantenido una presencia constante en la televisión mexicana, generalmente interpretando personajes intensos y memorables. Y ahora, gracias a su nueva imagen, algunos usuarios señalan que podría abrirle la puerta a nuevos proyectos o incluso marcar una nueva etapa en su carrera.

Mientras tanto, la actriz parece disfrutar del revuelo que ha generado con su cambio, dejando claro que no tiene reparo en hablar abiertamente de los tratamientos que eligió para sentirse mejor consigo misma.

