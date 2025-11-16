Irán asegura que la “diplomacia” es el único camino para resolver conflicto nuclear con Estados Unidos

Irán aseguró este domingo que el diálogo y la negociación son el camino para resolver los problemas relacionados con su programa nuclear, principalmente con Estados Unidos.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araghchi, destacó que se han reiniciado las peticiones para volver a la mesa de conversaciones, luego de que los intentos de Estados Unidos e Israel por desmantelar el programa iraní, a través de la guerra de junio, no tuvieran éxito.

“No existe una solución militar para el problema nuclear iraní. Ya lo intentaron y descubrieron que no era la solución adecuada”, afirmó Araghchi en la conferencia “Derecho Internacional bajo Agresión: Ataque y

Petición de diálogo tras el “fracaso” militar de EE.UU.

Araghchi sostuvo que, al no conseguir el objetivo de desmantelar el programa nuclear de Irán durante los 12 días de conflicto en junio, Estados Unidos ha comenzado a solicitar la reanudación de las negociaciones.

“Ahora se ha retomado la solicitud de negociaciones, dado que no se logró el objetivo que se pretendía con respecto al programa nuclear iraní mediante el ataque militar”, agregó.

El ministro catalogó las acciones ofensivas de Israel y EE. UU. contra su nación como un “ataque a la propia diplomacia”, especialmente tras celebrarse cinco rondas de conversaciones entre Teherán y Washington, las cuales se interrumpieron con el inicio de los bombardeos israelíes el 13 de junio.

Araghchi enfatizó que los ataques aéreos no borrarán el conocimiento técnico del país: “Las instalaciones pueden ser destruidas, pero la tecnología no se borra con bombardeos aéreos, y la voluntad del pueblo iraní solo se fortalece”.

Irán afirma que está dispuesto a dialogar con “lógica”

Del mismo modo, el ministro indicó que Irán sigue dispuesto a la diplomacia que esté basada en la “lógica, la razón y la seriedad, y no en la coerción”, y aseguró que el país no cederá a las presiones internacionales, reseñó EFE.

Las palabras de Araghchi contradicen afirmaciones recientes del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien había señalado el supuesto interés de Teherán en dialogar tras los bombardeos.

Las autoridades iraníes han rechazado de forma repetida las “demandas excesivas” de Washington, que incluyen la exigencia de cero enriquecimiento de uranio, limitar el alcance de misiles y el cese de apoyo a grupos aliados regionales como Hamás y Hizbulá.

