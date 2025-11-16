Kathy Hochul tomará una decisión sobre cambios en la plantilla del metro de Nueva York

Por más de cien años en la ciudad de Nueva York, la mayoría de los trenes del metro han funcionado con una tripulación de dos personas: un ingeniero y su respectivo conductor.

Los defensores aseguran que operar en parejas es una medida de seguridad crucial, pero los críticos lo tildan de caro y anticuado.

Asimismo, la oficina de la gobernadora Kathy Hochul asegura que revisará la legislación.

Los revisores del metro son los empleados de transporte público que viajan en el centro del tren y se aseguran de que los pasajeros suban y bajen de manera segura, aparte de prestar asistencia en un caso de emergencia.

“El trabajo del operador del tren es mover el tren. Mi trabajo es asegurarme de que los pasajeros suban correctamente, así que definitivamente nos necesitan, nos necesitan“, expresó el conductor Lashawn Murray.

Murray se considera un segundo par de ojos, ya que el maquinista, en la parte de adelante, está concentrado en la vía que tiene por delante.

La legislatura del estado de Nueva York aprobó una ley que ampliaría indefinidamente la figura de las tripulaciones de dos personas.

Sin embargo, un grupo de especialistas de la Universidad de Nueva York estudio 400 líneas de tren de todo el mundo y descubrió que solo cerca del 6% usa tripulaciones de dos personas.

La investigación asevera que no mejora el servicio y que la ley “socavaría el espíritu de los miles de millones de dólares comprometidos para mejorar la señalización y las operaciones”.

“Yo diría que el gobernador debería dejar a dos personas en el tren. Tiene sentido, es seguro y es bueno para el público”, manifestó el presidente del sindicato TWU Local 100, John Chiarello.

A los ciclistas les gusta la sensación de seguridad.

“Sobre todo cuando es tarde, cuando está oscuro, cuando estoy solo. Me gusta saber que esa persona está ahí”, indicó un usuario.

“Hay tanta gente a la que temer en el tren, y saber que hay alguien ahí para asegurarse de que todo esté en orden es realmente reconfortante”, señaló la pasajera Zoe Desai.

La Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York (MTA) opera muy pocos trenes con un solo conductor. Murray, que lleva 19 años como conductor, cree que su trabajo es vital, informó ABC 7 NY.

“Se necesita a una persona que hable con ella para resolver un problema o una situación; se necesita a alguien como una computadora no podría hacerlo, y el operador del tren solo podría hacer una cosa. Por lo tanto, el revisor es definitivamente necesario”, manifestó.

En este sentido, Hochul se presenta a la reelección y podría aprobar el proyecto de ley porque querría contar con el respaldo de los trabajadores del transporte público.

