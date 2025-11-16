New York Mets inmortalizarán al puertorriqueño Carlos Beltrán en su Salón de la Fama

De Puerto Rico a la inmortalidad en Queens. El legendario pelotero Carlos Beltrán fue anunciado como nuevo integrante del Salón de la Fama de los New York Mets para 2026. A través de redes sociales, la franquicia dio a conocer la decisión.

Los Mets hicieron público que en 2026 en el Citi Field se llevará a cabo un acto para inducir a Beltrán al Salón de la Fama del equipo neoyorquino. Al boricua lo acompañarán también Lee Mazzilli y Bobby Valentine.

Introducing the 2026 Mets Hall of Fame Class!



Lee Mazzilli, Bobby Valentine, and Carlos Beltrán will be inducted into the #Mets Hall of Fame next year! 👏 pic.twitter.com/jWv6a4quN1 — New York Mets (@Mets) November 13, 2025

La inclusión de estos tres peloteros elevará a 38 el número total de figuras dentro de su Salón de la Fama. El jardinero puertorriqueño está en el top 10 del equipo en cuanto a cuadrangulares, carreras impulsadas y anotadas.

También en cuanto a porcentaje de embasado, slugging y OPS. Beltrán llegó en 2005 con un contrato de siete y se convirtió en leyenda. Durante su paso por Queens, acumuló cinco convocatorias al Juego de Estrellas, tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata.

En 2006, su bWAR de 8.2 lo catapultó como el segundo mejor jugador de la Liga Nacional, en una temporada donde los Mets avanzaron hasta la Serie de Campeonato.

Tras salir de la organización, cerró una carrera de 20 años con 435 jonrones, más de 2,700 hits y un palmarés que incluye Novato del Año, nueve veces All Star, campeón de la Serie Mundial en 2017, tres Guantes de Oro, dos Bates de Plata y el Premio Roberto Clemente.

En 2023 regresó a los Mets como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, cargo que mantiene actualmente. Recientemente, obtuvo el 70.3 % de los votos para el Salón de la Fama de Cooperstown, quedándose a menos de cinco puntos del 75 % necesario.

“Me siento orgulloso”

Tras el anuncio de los Mets el pasado jueves, Beltrán habló en exclusiva el sábado con Chelsea Sherrod de SNY. Desde el Citi Field, con motivo del partido entre República Dominicana y Puerto Rico, el exjardinero no ocultó su felicidad.

“Siento que es una confirmación de todo el esfuerzo que pones como jugador. En los siete años que estuve aquí, no hay duda de que pasé por altibajos, pero al final del día, cuando miro los números, me siento orgulloso”, dijo.

“Ser capaz de ser aceptado en el Salón de la Fama de cualquier equipo es algo hermoso, así que estoy superfeliz y agradecido por la oportunidad. Ir a los playoffs fue un momento hermoso. También pude ganar mi primer Guante de Oro con los Mets; poder recibir esa llamada fue algo increíble porque trabajé muy duro en Kansas City para tratar de ganar y nunca lo gané, tuve que experimentar eso y muchas otras cosas buenas con los Mets“, concluyó.



