Mets pone el ojo en el dominicano Framber Valdez

La gerencia de los New York Mets ha dejado clara su intención de competir fuerte en el mercado invernal, y el pitcheo abridor es su máxima prioridad.

El periodista Jeff Passan de ESPN reportó que la franquicia de la Liga Nacional está preparando una ofensiva financiera para asegurar la firma de Framber Valdez, uno de los abridores más codiciados de esta agencia libre.

La búsqueda de un as probado en la rotación ha llevado a los Mets a fijarse en Valdez, cuya consistencia y habilidad para inducir ground balls lo hacen un candidato ideal para el Citi Field y la competitiva División Este.

Un contrato de cifras mayúsculas

El estatus de Valdez como agente libre, sumado a su trayectoria como pitcher de calibre All-Star y campeón de Serie Mundial con los Astros, ha elevado su valor contractual a niveles altísimos.

Según las proyecciones y reportes de mercado, la oferta de los Mets podría lucir de la siguiente manera:

Duración: Cuatro temporadas.

Cuatro temporadas. Valor Total: Alrededor de $120 millones de dólares .

Alrededor de . Promedio Anual: Cerca de $30 millones de dólares por temporada.

Framber Valdez. Crédito: Paul Sancya | AP

Este tipo de compromiso financiero por un lanzador de 32 años demuestra la urgencia y seriedad de la organización de los Mets, propiedad de Steve Cohen, por regresar a la élite de la MLB.

La consistencia del As dominicano

Valdez ha sido una de las piezas más sólidas en el staff de abridores de Grandes Ligas en los últimos años. Su arma más poderosa es su sinker, con el que domina a los bateadores y obliga a la pelota a ser golpeada por el suelo, una cualidad vital para la longevidad de su brazo.

Su posible incorporación no solo mejoraría drásticamente la rotación de los Mets, sino que proporcionaría el balance zurdo que tanto necesitan para enfrentar a los bates derechos de su división. La puja por el dominicano está en marcha, y la oferta de los Mets marca un fuerte inicio en la temporada de fichajes.

