Padre murió y su hija desapareció tras ser arrastrados por una ola en California

Un fatal accidente marítimo fue reportado el pasado viernes en Monterey, California, dejando a un hombre muerto y a su hija de 5 años desaparecida luego de que una gran ola impactara contra ellos, informaron las autoridades locales.

El suceso se registró antes de la 1:00 p.m., hora local, del pasado viernes cerca del restaurante Rocky Point. La Oficina del Sheriff del Condado de Monterey reportó que una ola de entre 15 y 20 pies golpeó la zona, arrastrando a la niña y a su padre.

El hombre fallecido fue identificado por la oficina del sheriff como Yuji Hu, de 39 años, residente de Calgary, Alberta, Canadá, mientras que la identidad de la niña no se ha dado a conocer, informó ABC News.

Madre logró sobrevivir a la gran ola

Según los informes oficiales, la madre también fue arrastrada por el agua mientras intentaba alcanzar a su hija y a su esposo. Las autoridades precisaron que el padre logró sujetar a la niña de 5 años.

Pese a la situación de peligro, la madre pudo regresar a la orilla. Allí se reunió con otro hijo de la pareja, un niño de 2 años, que resultó ileso en el accidente.

Posteriormente, Yuji Hu fue rescatado del mar, donde se le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde la oficina del sheriff confirmó que murió.

Continúa la búsqueda de la niña

La madre, por su parte, fue hospitalizada. La oficina del sheriff indicó que su condición es estable, aunque presentó hipotermia leve.

Mientras tanto, la búsqueda de la niña de 5 años desaparecida continúa. Un helicóptero de la Guardia Costera se sumó a las operaciones de rastreo durante la jornada del sábado.

Sigue leyendo:

– Al menos cinco muertos y decenas de desaparecidos tras naufragio de un ferry en Indonesia

– México ofreció por “razones humanitarias” localizar al único sobreviviente del ataque a embarcación en Pacífico

– Migrantes se arriesgan en el mar de California ante cerco de Trump en tierra