México ofreció por “razones humanitarias” localizar al único sobreviviente del ataque a embarcación en Pacífico

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este martes el ataque a una embarcación en el Pacífico que presuntamente está vinculada al narcotráfico en donde confirmó la muerte de 14 personas. Uno de los tripulantes sobrevivió y la presidenta de México informó que la Secretaría de Marina está a cargo de un operativo para localizarlo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, compartió que la Secretaría Marina de México (Semar) lanzó una operación de rescate “por razones humanitarias” para hallar a un sobreviviente del ataque estadounidense realizado en el Pacífico contra una embarcación.

“La operación de búsqueda y rescate se mantiene activa”

“Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, cómo se dan”, dijo la mandataria durante su conferencia de todos los días.

La Semar señaló en un comunicado que “la operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EE.UU.” Afirmaron que la acción de localización del “náufrago” ocurre a unos 830 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco, Guerrero.

“En cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y tras la solicitud de Guardia Costera de EE.UU., la Armada de México atiende una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas al suroeste de Acapulco (830 km) con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar”, indicó Semar.

Secretario de Guerra confirmó ataque

Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra anunció a través de su cuenta X sobre el ataque a las embarcaciones.

“Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, puntualizó.

Y confirmó el operativo que lleva a cabo México con relación al sobreviviente. “Respecto al sobreviviente, el USSOUTHCOM inició inmediatamente los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR); las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”.

Estados Unidos ha abatido a por lo menos 57 personas en 13 ataques contra embarcaciones que presuntamente transportan drogas en el Caribe y el oriente del océano Pacífico.

