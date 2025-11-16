Portugal aplastó 9-1 a Armenia y aseguró su clasificación al Mundial 2026 sin Cristiano Ronaldo

Portugal no dejó margen para las dudas. Sin Cristiano Ronaldo (suspendido tras su expulsión ante Irlanda) y con la presión de asegurar el boleto al Mundial de 2026, la selección de Roberto Martínez respondió con una actuación demoledora: 9-1 ante Armenia, un resultado que borró por completo el mal sabor de la derrota en Dublín y que reafirmó el poder ofensivo del equipo luso.9

Desde el pitazo inicial, Portugal impuso condiciones. El equipo local dominó la posesión, empujó líneas y desarticuló la presión de Armenia, cuyo plan de cerrarle espacios a los lusos quedó neutralizado a los pocos minutos.

El primer golpe llegó temprano: Renato Veiga, defensa del Villarreal, aprovechó un rebote del portero rival tras una llegada de Bruno Fernandes y firmó el 1-0 al minuto 7, tanto que requirió revisión del VAR pero que terminó validándose. Fue su primer gol con la selección.

Sin embargo, Armenia sorprendió en su única aproximación clara. Un desajuste defensivo permitió que Spertsyan igualara las acciones (m.18), dejando a Diogo Costa sin margen de reacción.

Portugal respondió con una avalancha

El empate no duró demasiado. La insistencia portuguesa se transformó en contundencia y acabó golpeando al rival con una ráfaga de goles.

Un error en la salida armenia terminó en el 2-1 de Gonçalo Ramos (m.28), quien interceptó un pase hacia atrás y resolvió sin titubear. Dos minutos después, Vitinha Neves culminó una recuperación alta para firmar el 3-1 (m.30) y comenzar su propio show.

Ya con el marcador a favor, Portugal desplegó su mejor versión. Neves volvió a aparecer al 41’, completando su doblete y encarrilando lo que sería un festín ofensivo.

Bruno Fernandes también firmó su triplete

Antes del descanso, un penal sobre Rúben Dias permitió a Bruno Fernandes anotar el 5-1 desde los once pasos (45+). Y la segunda mitad mantuvo el mismo guion: dominio absoluto de Portugal, espacios abiertos y una defensa armenia desbordada.

Bruno completó su hat-trick rápidamente. Marcó el 6-1 al 51’ tras un pase de Gonçalo Ramos y volvió a adelantarse desde el punto penal al 72’, luego de que Muradyan derribara a Forbs.

Con el partido completamente sentenciado, Francisco Conceição puso el 9-1 definitivo en tiempo añadido, redondeando una noche histórica en la que Portugal consiguió dos hat-tricks y selló, con autoridad, su clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

