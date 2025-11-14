Kylian Mbappé se lesionó tras clasificación de Francia al Mundial 2026

El delantero de la selección de Francia y estrella principal del Real Madrid, Kylian Mbappé, tuvo que abandonar la concentración de su país este viernes correspondiente a las eliminatorias del Mundial de 2026 a causa de una lesión que podría afectar su rendimiento dentro de la presente temporada del balompié europeo.

De acuerdo con la información suministrada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a través de un comunicado, el artillero presentó una inflamación en el tobillo derecho posterior a la goleada 4-0 de Francia ante el combinado nacional de Ucrania; ante este motivo requiere cuidados de forma inmediata y regresó a la ciudad de Madrid para ser cuidado por los médicos pertinentes.

Mbappé se une a su compañero Camavinga (quien presentó dolores musculares) como parte de los afectados en la selección francesa que han tenido que regresar a España para realizarse los exámenes pertinentes en medio de esta doble fecha FIFA correspondientes a las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Mbappé había sido ampliamente protagonista en el encuentro de Francia donde logró marcar un doblete con el que consolidó la victoria del equipo y esto les permitió poder lograr su clasificación directa para la máxima competición de selecciones del planeta.

Kylian Mbappe. (AP Photo/Christophe Ena)

Ahora Francia se enfrentará el domingo contra Azerbaiyán en un encuentro sin mayores aspiraciones para ‘Les Bleus’, aspirando únicamente vencer para demostrar su dominio en las eliminatorias.

Es importante resaltar que representaba un riesgo enorme para Francia y para el Real Madrid mantener al delantero en la convocatoria francesa debido a que podía sufrir una lesión mayor que habría causado su baja por varias semanas en LaLiga e incluso la posibilidad de quedar fuera del Mundial de 2026.

Actualmente Francia se ubica como primero del Grupo B en la Liga de Naciones con un total de 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, estando sólo a la espera de enfrentar a Azerbaiyán; lo sigue el combinado nacional de Italia que también suma 13 unidades, mientras que el resto del grupo está conformado por Bélgica e Israel (ambas naciones con cuatro unidades acumuladas).

Por su parte, Mbappé se mantiene como el principal artillero dentro de las filas del Real Madrid, equipo con el que acumula un total de 13 goles y dos asistencias. En lo que va de campaña el cuadro merengue se mantiene como líder absoluto de La Liga con un total de 31 puntos acumulados producto de 10 triunfos, un empate y una derrota; lo sigue el FC Barcelona con 28 unidades.

