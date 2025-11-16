Trump afirma que habrá sanciones para el país que haga negocios con Rusia

El presidente Donald Trump, declaró que habrá “sanciones severas” para “cualquier país” que haga negocios con Rusia, con el propósito de respaldar una iniciativa en el Congreso que busca presionar al mandatario ruso, Vladimir Putin.

“Cualquier país que haga negocios con Rusia será muy severamente sancionado. Podríamos añadir a Irán a la fórmula”, declaró este 16 de noviembre, el mandatario a los medios desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

“Presionar a Rusia”

Trump aseveró que está “de acuerdo” con la legislación que discutirá el Congreso para presionar a Rusia y a Vladimir Putin, informó EFE.

Los senadores Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, impulsa una iniciativa para imponer aranceles a países que importan energéticos rusos y sanciones secundarias para empresas extranjeras que ayudan a la producción de energía en Rusia.

La propuesta del senador Graham es de imponer aranceles del 500% a cualquier país que compre energía rusa. Aunque, expertos siguen siendo escépticos de que los aranceles propuestos en la Ley de Sanciones a Rusia sean de alguna manera viables.

“Una legislación muy dura”

“Los republicanos están proponiendo una legislación que es muy dura, sancionando, etcétera, etcétera, etcétera, a cualquier país que esté haciendo negocios con Rusia, podrían añadir Irán a eso. Como saben, yo lo sugerí”, manifestó Trump.

Las nuevas sanciones llegarían después de las que anunció el Departamento del Tesoro estadounidense en agosto contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la “falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania”.

Trump ha expresado su frustración con el presidente Putin, con quien se reunió el 15 de agosto, para realizar un cese al fuego en Ucrania y hasta el momento no se han logrado ningún acuerdo.

Con información de EFE

