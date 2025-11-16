Trump presiona por un rediseño electoral en Indiana que favorezca a los republicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó este domingo a las autoridades de Indiana para que modifiquen el mapa de distritos electorales del estado para favorecer una mayoría republicana en las elecciones a la Cámara de Representantes del próximo año.

Esas presiones se producen después de que los dos estados más poblados del país, California y Texas, gobernados por demócratas y republicanos respectivamente, impulsaran redistribuciones de distritos para apuntalar victorias electorales.

Trump dijo en una publicación de la red Truth Social que está “muy decepcionado” porque el presidente del Senado de Indiana, el republicano Rodric Bray, anunció el viernes que la cámara estatal no celebrará una sesión extraordinaria en diciembre para abordar la redistribución de distritos que pide la Casa Blanca.

“Cualquier republicano que vote en contra de esta importante redistribución de distritos, que podría tener un impacto en Estados Unidos, debería enfrentarse a primarias. Indiana es un estado con gente fuerte, inteligente y patriota. Quieren que nuestro país triunfe y que Estados Unidos vuelva a ser grande”, escribió.

Trump señaló que “los demócratas llevan años redistribuyendo los distritos” y apuntó que “California está intentando ganar cinco escaños, y nadie se queja”.

Para el presidente, los “republicanos débiles” causan muchos “problemas” a Estados Unidos y “podrían estar privando a los republicanos de la mayoría en la Cámara de Representantes”.

California aprobó el 5 de noviembre en referéndum una modificación temporal de su mapa legislativo para crear más escaños en distritos de mayoría demócrata, una iniciativa impulsada en respuesta a una medida similar de los republicanos en Texas.

Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre de 2026 elecciones de medio mandato, en las que se renovará la Cámara de Representantes y una parte del Senado, lo que hará que esté en juego la actual mayoría republicana que respalda a la Administración de Trump.

Sigue leyendo:

Administración Trump demanda a California contra nuevos mapas electorales por alegado sesgo a favor de latinos

Gavin Newsom promete un “resurgimiento demócrata” rumbo a 2026 y 2028

Jueza aprueba mapa electoral de Utah para el Congreso, creando un distrito con tendencia demócrata para 2026