Trump sugiere que podría reunirse con Mamdani en Washington

El presidente Donald Trump sugirió este domingo que podría reunirse con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al asegurar que el demócrata manifestó su interés en visitarlo en Washington, a lo que no cerró la puerta: “Vamos a hacer algo”, dijo el mandatario.

Durante una conversación con periodistas en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Trump afirmó que Mamdani “quiere venir a Washington” para sostener una reunión.

“Al alcalde (electo) de Nueva York le gustaría reunirse con nosotros y vamos a hacer algo”, comentó el mandatario, sin ofrecer una fecha concreta. “Queremos que todo salga bien para Nueva York”.

Trump on Mamdani: "The mayor of New York would like to meet with us, and we'll work something out… We want to see everything work out well for New York." pic.twitter.com/YQh9d3f87W — Breaking911 (@Breaking911) November 17, 2025

Trump ya había dicho, un día después de la elección del 4 de noviembre, que estaría dispuesto a reunirse con Mamdani siempre que el propio alcalde electo diera el primer paso. Según su nueva declaración, esa condición ya se cumplió.

La semana pasada, el alcalde electo dijo en exclusiva para El Diario que estaba dispuesto a sentarse con el presidente, aunque lo condicionó a que Trump deje de lado su agenda de inmigración en la ciudad.

“Absolutamente. Estoy dispuesto a sentarme con Donald Trump y con cualquier persona que quiera ayudar a los neoyorquinos. Pero voy a ser claro: Si Donald Trump quiere hablar conmigo sobre ayudar a cumplir que baje el costo de la comida o bajar el costo de vida, que fueron promesas con las que él compitió cuando hizo su campaña a la Presidencia, estaré feliz de poder hablar con él. Pero si Donald Trump quiere hablar conmigo sobre su agenda de Inmigración con la que quiere detener y deportar a pequeñitas como la niña de solo seis años que deportó en Queens, dejaré esa conversación de lado, porque eso será algo contra lo que voy a seguir peleando”, dijo Mamdani a El Diario.

La relación entre ambos ha estado especialmente marcada por la advertencia que Trump lanzó en vísperas de los comicios, cuando aseguró que, si “el candidato comunista ganaba”, sería “muy improbable” que siguiera enviando fondos federales a Nueva York.

Sigue leyendo:

• Más de 50,000 personas se han postulado para unirse al gobierno de Mamdani

• Zohran Mamdani acusa a Adams de entorpecer su agenda de vivienda asequible

• Alcalde electo estará presionado a reformar el sistema carcelario de NYC y cerrar Rikers Island